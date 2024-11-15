Maç programı 15 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün oynanan maçların ardından gözler (15 Kasım Cuma) bugün oynanacak milli maçlara çevrildi. Milli maçların yanı sıra Fenerbahçe, Zenit ile bugün hazırlık maçına çıkacak. Bu kapsamda futbolseverler "Bugün kimin maçı var?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 15 Kasım Cuma maç takvimi...