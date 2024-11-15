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        Haberler Bilgi Spor Maç programı 15 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Maç programı 15 Kasım 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        Günün UEFA Uluslar Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu maçları kaçırmak istemeyenler "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. 15 Kasım 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte, 15 Kasım 2024 Cuma bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 10:21 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:21
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        • 1

          UEFA Uluslar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün oynanan maçların ardından gözler (15 Kasım Cuma) bugün oynanacak milli maçlara çevrildi. Milli maçların yanı sıra Fenerbahçe, Zenit ile bugün hazırlık maçına çıkacak. Bu kapsamda futbolseverler "Bugün kimin maçı var?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 15 Kasım Cuma maç takvimi...

        • 2

          15 KASIM CUMA GÜNÜN MAÇ TAKVİMİ

          20:00 Fenerbahçe - Zenit | Hazırlık Maçı | TRT 1

          20:00 Güney Kıbrıs - Litvanya | UEFA Uluslar Ligi | Exxen

          22:45 Danimarka - İspanya | UEFA Uluslar Ligi | S Sport Plus, Exxen

          22:45 İsviçre - Sırbistan | UEFA Uluslar Ligi | Exxen

        • 3

          22:45 Portekiz - Polonya | UEFA Uluslar Ligi | Exxen

          22:45 Romanya - Kosova | UEFA Uluslar Ligi | Exxen

          22:45 İskoçya - Hırvatistan | UEFA Uluslar Ligi | Exxen

        • 4

          22:45 Kuzey İrlanda - Belarus | UEFA Uluslar Ligi | Exxen

          22:45 Lüksemburg - Bulgaristan | UEFA Uluslar Ligi | Exxen

          22:45 San Marino - Cebelitarık | UEFA Uluslar Ligi | Exxen

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