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        Haberler Gündem 3. Sayfa Maaşını çeken yaşlı adamı öldürüp 4 gün bodrumda sakladı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Maaşını çeken yaşlı adamı öldürüp 4 gün bodrumda sakladı!

        Samsun'da 14 suç kaydı bulunan 23 yaşındaki Emin Yarar, maaşını çekmek için evinden ayrılan 6 çocuk babası 69 yaşındaki Sebahattin Coşar'ı bıçaklayarak öldürdü, cansız bedeni 4 gün boyunca babasının evinin bodrumunda sakladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:40 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:51
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        Maaşını çeken yaşlı adamı öldürüp 4 gün bodrumda sakladı!
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        Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası Sebahattin Coşar (69), 6 Mart günü yaşlılık maaşını çekmek için evinden ayrıldı.

        KIZI KAYIP İHBARINDA BULUNDU

        Sebahattin Coşar, vahşice öldürüldü.
        Sebahattin Coşar, vahşice öldürüldü.

        İHA'daki habere göre aynı zamanda Alzheimer hastası olduğunu öğrenilen yaşlı adamdan bir daha haber alınamadı. Sebahattin Coşar'ın kızı Aysun Karaca dün akşam polise babasının kayıp olduğuna dair başvuruda bulundu.

        KATİL ZANLISI SAPTANDI

        Polis yaptığı araştırma sonucu yaşlı adamın, 'uyuşturucu, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme' suçlarından 14 suç kaydı bulunan Emin Yarar (23) tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

        ZANLI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        Kısa sürede yakalanan Emin Yarar gözaltına alındı. Zanlı, suçunu itiraf etti ve olayda kullanılan bıçak attığı yerde ele geçirildi.

        Yaşlı adamın cansız bedeni ise Emin Yarar'ın babasına ait evin bodrumunda kanlar içinde bulundu.

        KATİLİN ESKİ EŞİNİN AKRABASI

        Boğazından bıçaklandığı tespit edilen Sebahattin Coşar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Öldürülen yaşlı adamın Emin Yarar'ın eski eşinin akrabası olduğu öğrenildi.

        Babasının cesedinin bulunduğu yere gelerek katile beddua eden kızı Ayfer Kırkağaç, katilin daha önce de kendilerini öldüreceğini söylediğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Samsun
        #Son dakika haberler
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