UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon, Frankfurt'u ağırlayacak. Avrupa arenasında namağlüp yoluna devam eden Alman ekibi Frankfurt, Lyon karşısında kazanması durumunda puanını 16'ya yükseltecek. Öte yandan tek yenilgisini temsilcimiz Beşiktaş karşısında alan Lyon, ilk sekizde yer almak için mücadele verecek. Peki, milyonlarca futbolsever tarafından heyecanla beklenen Lyon- Frankfurt maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın muhtemel 11'leri ve yayıncı kuruluşu...