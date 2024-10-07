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        Haberler Spor Futbol Fransa Lyon'dan Wilfried Zaha için açıklama! - Futbol Haberleri

        Lyon'dan Wilfried Zaha için açıklama!

        Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Wilfried Zaha ve Gift Orban'ın forma şansı bulamamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 15:57 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:57
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        Lyon'dan Zaha için çarpıcı açıklama!
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        Lyon, sahasında ağırladığı Nantes'ı 2-0'lık skorla mağlup etti ve milli araya lider gitti.

        Fransız ekibinde Wilfried Zaha ve Gift Orban gibi isimlerin bu karşılaşmada maç kadrosunda yer almaması dikkat çekti.

        Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, söz konusu isimlere mesaj gönderirken, yaptığı açıklamada, "Oynamayan ya da az oynayan isimlere çok net bir söylemim var. Onlara kendilerini futbolcu olarak değerlendirmenin benim için zor olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.

        Oyuncularından saha içinde olduğu kadar profesyonellik anlamında da çok şey beklediğini söyleyen Sage, "Onları başka konularda da değerlendirmem gerekiyor, eğer bu konular olmaları gereken profesyonel standartlara uygun değilse... Profesyonellik standartlarında değillerse bu benim için sorun." diye konuştu.

        ZAHA'NIN PERFORMANSI

        Fransız ekibinin Galatasaray'dan transfer ettiği Zaha, geçtiğimiz hafta Toulose ile oynanan maça ilk 11'de başlamış ve 53'te oyundan çıkmıştı. Fildişili futbolcu, hafta arasında Rangers ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında ise maç kadrosunda yer almış ancak oyuna girmemişti.

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