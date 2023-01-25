AA

Dünya çapında 22 ülkede 16 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren mobil sanal ağ operatörü Lyca Mobile, Türkiye´de ve Almanya'da kullanılabilecek paketler hazırladı. "AloTurka" adı verilen paketler, kontrat gerektirmiyor ve Türkiye'deki roaming (dolaşım) sorununu ortadan kaldırıyor.

KONTRAT GEREKTİRMEYEN PAKETLER

Lyca Mobile, ön ödemeli SIM planları ile biliniyor. Global operatör, Türkiye'de roaming (dolaşım) sorununu ortadan kaldırdığını açıkladığı "AloTurka" paketlerini piyasaya sürdü. Kontrat gerektirmeyen AloTurka paketleri, hiçbir ek ücret ödemeden telefon hattını Almanya'da gibi Türkiye'de kullanım imkanı veriyor.

HEM ALMANYA HEM TÜRKİYE TEK TARİFE

"Tek sim tek tarife! Hem Almanya hem Türkiye!" sloganıyla sunulan AloTurka paketleri, internet ve sınırsız Almanya görüşmelerinin yanı sıra Türkiye aramalarında kullanılabilecek ekstra dakikalar da içeriyor. Böylece Almanya-Türkiye veya Türkiye-Almanya aramaları rahatlıkla yapılabiliyor. Türkiye paketlerinde dakikaların yanında internet kullanılabiliyor.

GURBETÇİLERE AVANTAJLI PAKETLER

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Lyca Mobile´in AloTurka paketleri, Avrupa´da yaşayan gurbetçilere benzersiz fırsatlar sunuyor. Özellikle bayram ve yaz tatili gibi vesilelerle Türkiye'ye gelen gurbetçiler Avrupa´da kullandıkları mobil paketi Türkiye´de de avantajlı fiyatlarla kullanabiliyor. Bu sebeple Lyca Mobile AloTurka paketlerinin gurbetçilerin arasında favori olması bekleniyor. AloTurka ile Türkiye'de ikinci bir SIM kart almaya gerek kalmıyor. Paketler, Avrupa Birliği (AB) B ülkelerinde hiçbir ek ücret ödemeden kullanılabiliyor. Her bütçeye uygun ödeme seçenekleri ile piyasaya sunulan AloTurka paketleri, özellikle Almanya'da yaşayan Türk toplumu arasında ilgiyle karşılanıyor."

ALOTURKA ALMANYA PAKETLERİ

Global operatör şirketinin AlaTurka paketlerinde üç farklı avantajlı seçenek sunuluyor. Paketler, Lyca web sitesinden ya da bayiliklerinden alınabiliyor. Kullanıcılar sadece SIM kart alarak, en uygun paketi seçebiliyor. Türkiye ve AB ülkelerinde kullanılabilen yeni AloTurka paketleri arasında en avantajlı paketlerden biri olan AloTurka L Paketi, kullanıcılara Türkiye ve AB'de roaming kullanımının da dahil olmasının yanı sıra Türkiye ve AB mobil hatlara 150 dakika konuşma imkanı veriyor. Hem Almanya içi numaraları hem de Türkiye´deki sabit hatları sınırsız arama imkanı yanında, ek olarak 20 GB internet kullanımı da pakette bulunuyor. AloTurka L Paketi, 24.99 Euro´luk ücret ile satın alınabiliyor.

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