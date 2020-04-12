Luyindama bereketi

Adı sık sık İngiltere'den Wolverhampton'la anılan Luyindama'ya yeni talip çıktı. talksport.com sitesi, Everton'ın da Kongolu stoperle yakından ilgilendiğini yazdı. Ancak Galatasaray Yönetimi'nin oyuncuyu satmaya sıcak bakmadığı vurgulandı.

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