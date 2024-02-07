Lütfü Savaş kimdir? Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın hayatı ve kariyeri
CHP Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 31 Mart seçimlerindeki adaylığı CHP tarafından yeniden değerlendiriliyor. Son olayların ardından Savaş'ın adı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş kimdir? Detaylar haberimizin devamında...
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Hatay'ın belediye başkanı Lütfü Savaş, 31 Mart seçimlerinde yeniden başkan olmak için adaylığını koymuş ve bu adaylık onaylanmıştı. Depremin birinci senesinde halkın tepkileri üzerine CHP tarafından Savaş'ın adaylığının yeniden değerlendirileceği açıklandı. Bu açıklamanın üzerine vatandaşın gözünü Savaş'a çevirdi ve başkanın hayatı merak konusu haline geldi. İşte Savaş'ın hayatına dair detaylar...
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LÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR?
Lütfü Savaş, 1965'te Hatay Dağdüzü Köyü'nde dünyaya geldi. İlköğretiminden liseyi bitirene kadar eğitimine Antakya'da devam etti. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinde üniversite eğitimini aldı ve 1990 yılında buradan mezun oldu. 1990-96 yılları arasında Kayseri ve Balıkesir'de Adalet bakanlığına bağlı olan sağlık kurumlarında pratistyen hekim olarak görev aldı.
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Tıp alanında uzmanlık eğitimini ise İstanbul Okmeydanı SSK Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nde 2000 yılında tamamlandı. Bunun üzerine aynı sene Başkent Üniversitesi Adana Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesinde öğretim üyesi olarak akademik kariyerine başladı. 2002'de Mustafa Kemal Üniversitesinde Başhekim Yardımcısı ve Rektörlük görevlerini üstlenen Savaş, 2007 yılında doçent oldu.
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2009 yerel seçimlerinde AKP bünyesinde Anktakya İl Belediye Başkanı oldu. 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Hatay'ın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2019 yılında yeniden seçimlere kazandı ve tekrar belediye başkanı oldu.
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Savaş, evli ve iki çocuk babasıdır. Eşi Prof. Dr. Nazan Savaş ise güncel olarak Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev almaktadır.