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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Lütfi Elvan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Lütfi Elvan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu

        Kalyon Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini Hazine ve Maliye Eski Bakanı Lütfi Elvan üstlendi, CEO'luk görevine ise Mustafa Koçar getirildi. Yeni göreviyle ilgili açıklamada bulunan Elvan "Gerek eğitim hayatım gerek kamudaki çalışmalarım süresince edindiğim bilgi ve deneyimi özel sektöre taşıyarak; Holding'in bugüne kadar ülkemize sunduğu değeri daha da artırmasına katkı sunmayı amaçlıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 20:34 Güncelleme: 26.09.2023 - 20:34
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        Lütfi Elvan Kalyon Holding Başkan Vekili oldu
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        Hazine ve Maliye Eski Bakanı Lütfi Elvan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Firmadan yapılan açıklamaya göre 2019 yılından bu yana Holding bünyesinde bulunan Mustafa Koçar da CEO'luk görevine atandı.

        Kalyon Holding Yönetim Kurulu bünyesinde üstlendiği görev ile ilgili açıklamada bulunan Lütfi Elvan; "Yaklaşık 37 yıl kamuda milletimize hizmet etmek bizlere nasip oldu. Uzmanlık görevimden başlayarak bulunduğum her görev ve makamda devletimizin ve ülkemizin kalkınması için, ilke ve değerlerimizden taviz vermeden görevimizi lâyıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Edindiğimiz tecrübeyi bu sefer özel sektörde, ilkelerimize sadık kalarak, yine ülkemizin gelişmesine katkı sunmak için kullanacağız. Enerjiden inşaata, ulaşımdan altyapıya kadar pek çok sektörde sürdürdüğü faaliyetleri ile Türkiye'nin kalkınma ve büyümesine önemli katkılarda bulunan Kalyon Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini yürütecek olmaktan memnuniyet duyuyorum. Gerek eğitim hayatım gerek kamudaki çalışmalarım süresince edindiğim bilgi ve deneyimi özel sektöre taşıyarak; Holding'in bugüne kadar ülkemize sunduğu değeri daha da artırmasına katkı sunmayı amaçlıyorum" ifadelerini kullandı.

        'ÇOK BÜYÜK BİR SORUMLULUK'

        Kalyon Holding'in CEO'luk görevine atanan Mustafa Koçar da firmaya katıldığı 2019 yılından bugüne kadar Holding'i faaliyet gösterdiği her alanda daha da yukarılara taşıyacak stratejileri oluşturmak ve yürütmek için çalıştığını dile getirerek; "Holdingimiz, Türkiye için üretmeye, yatırım yapmaya, istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Artık önümüze, ülkemize sağladığımız değeri küresel boyutta açılımlar ile büyütme, güçlendirme hedefi koyduğumuz bir noktadayız. Sadece ülkemiz sınırlarında değil, uluslararası alanda da başarılarıyla adından söz ettiren Kalyon Holding'in CEO'luk görevine atanmak, benim için büyük bir gurur vesilesi olduğu kadar çok da büyük bir sorumluluk" şeklinde konuştu.

        'DEĞERLİ BİR VİZYON KATACAĞINA İNANIYORUM'

        Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ise konu ile ilgili şunları söyledi; "Devlet Planlama Teşkilatı'ndaki kariyerinin ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Kalkınma Bakanlığı, TBMM Bütçe ve Planlama Komisyonu Başkanlığı ve son olarak da Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerinde bulunmuş böylesine kıymetli ve başarılı bir ismin ailemize katılmasından dolayı son derece memnunum. Sayın Lütfi Elvan'ın, kendisini bugünlere taşıyan güçlü çalışma prensiplerinin rehberliğinde, Kalyon Holding'in ulusal ve uluslararası çapta belirlediği kurumsal stratejilerine çok değerli bir vizyon katacağına yürekten inanıyorum. Diğer yandan; son dört yıldır Strateji ve Finansal İlişkiler Grup Başkanı olarak kurumumuzda çok başarılı işlere imza atan Sayın Mustafa Koçar'ın da yeni görevini tebrik ediyor; muvaffakiyetinin devamını diliyorum."

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