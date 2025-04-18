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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor? - İş-Yaşam Haberleri

        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?

        Lüks çantaların aslında Çin'de üretildiğine ilişkin videolar sosyal medyada son dönemlerde gündem oluyor. Peki Louis Vuitton'dan Hermès'e popüler lüks markalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 09:37 Güncelleme: 18.04.2025 - 09:37
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        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
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        Son dönemde lüks çantaların yüzde 80'inin Çin'de üretildiğini iddia eden TikTok videoları, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve tek video 10 milyondan fazla izlenme aldı.

        'senbags2' adlı hesabın videosunda 'Çin fabrikalarında lüks markaların çantalarının üretildiği, sadece yeniden paketleme ve logo yerleştirme yapıldığı' öne sürülmüştü.

        2023 Statista raporuna göre dünya çapında 'lüks' etiketi altında kategorize edilen 200 ila 250 moda ve aksesuar markası bulunuyor. En üst kademede olduğu düşünülen ve küresel olarak tanınan ise yaklaşık 70 ila 100 marka var. Bu markalar genellikle LVMH ve Kering gibi lüks şirketlere ait.

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        HERMÊS İDDİALARI 'DAMGALAR' İLE REDDETTİ

        Newsweek bu firmalarla iletişime geçerek iddiaları sordu. Habere göre, Hermès çantalarını Çin'de üretmiyor. Fransız markası Hermès çantalarını Fransa'da üretiliyor ve markanın Paris'in hemen dışında Pantin, Ardennes, Lyon ve Normandiya gibi bölgelerde atölyeleri bulunuyor.

        Yetkililerin açıklamasına göre, tek bir Hermès çantası yaratmak 15 ila 40 saat sürebiliyor. Birkin, Kelly veya Constance gibi ikonik modelleri üretebilmeleri için ise işçiler 5 yıla kadar eğitim alabiliyor. Hermès, deriden çantaya kadar kalite kontrolünü sağlamak için kendi tabakhanelerini kullanırken, genellikle çantanın altında veya içinde bulunan sıcak kod içeren damgalar yılı ve atölyeyi belirtir.

        AVRUPA'DAN "ÇİN'DE ÜRETİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL" MESAJI

        Peki ya diğer popüler lüks çantalar? 2024'ün 4. çeyreğine ait Lyst endeksine göre, dünyanın en popüler üç lüks moda markası Prada, Miu Miu ve Saint Laurent oldu.

        Prada Group'a ait Prada ve Prada'nın kardeş markası olan Miu Miu çantalarını İtalya'da ürettiklerini ve şirketin İtalya'nın Toskana bölgesindeki Valvigna kompleksinin markanın üretimi için önemli bir yer olduğunu vurguladı. Saint Laurent ise Fransa ve İtalya'da üretim yaptığını, Gucci ve Dior gibi popüler lüks markaların da üretim fabrikalarının bulunduğu Toskana'nın deri çanta bölgesinde bir deri ürünleri üretim tesisine sahip olduğu ifade edildi.

        TikTok videolarında lüks çantaların Çin'de üretildiği iddia edilse de, ABD ve AB'deki etiketleme yönetmeliklerine göre bu pek olası değil.

        Uzmanlara göre bir ürünün "Made in USA" (ABD'de Üretildi) olarak etiketlenmesi için, ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) kuralları gereği "tümü veya neredeyse tamamının o ülkede üretildiği" standardına uyması gerekiyor. Bu, bir ürünün tüm önemli parçalarının, işlenmesinin ve işçiliğinin ABD menşeli olması gerektiği anlamına geliyor. Kurallara göre son montaj da ABD'de gerçekleşmeli, ve ürün "yurtdışında önemli ölçüde dönüştürülmüş" olmamalı.

        AB'de etiketleme ise 952/2013 sayılı AB Yönetmeliği kapsamında yönetilir. Ancak Fransa ve İtalya'nın lüks ve zanaatkar endüstrilerini korumak için daha katı yönergeleri bulunuyor.

        Bir ürün, son önemli dönüşümünün İtalya'da gerçekleşmesi, yani üretim sürecinin ana kısmının İtalya'da gerçekleşmesi durumunda "Made in Italy" olarak etiketlenebilir. "Made in France" etiketini alabilmek için ise bir ürünün son önemli dönüşümünü de Fransa'da geçirmiş olması gerekir; yani son büyük üretim adımının Fransa'da gerçekleşmiş olması şart.

        Hermès de dahil olmak üzere Fransız moda markaları genellikle bunun ötesine geçerek tasarım, malzeme temini, kesim, montaj ve bitirme işlemlerinin tamamının Fransa'da yapılmasını sağlıyor. Birçok marka, bir ürünün temel özelliklerinin Fransa'da oluşturulmasını ve birim maliyet fiyatının yüzde 50'sinin Fransız operasyonlarından gelmesini gerektiren daha da katı bir ulusal sertifika olan Origine France Garantie'ye (OFG) uyuyor. Bu nedenle firma yetkilileri ve ülke yasaları bu videodaki iddiaların gerçek olmadığını kesin bir dille reddediyor. Çin'den gelen videolar ise bu iddialara karşın gündem olmaya devam ediyor.

        ÇİN'DE GÜNDEM OLAN VİDEOLAR

        Çinli üreticiler ve içerik geliştiriciler, lüks sektörünün iç dünyasını ifşa etmek için TikTok'ta videolar paylaşmaya başladı.

        Videolarda lüks tüketim ürünlerinin, düşük maliyetle Çin'de üretildiğini ve yalnızca ABD'de ve diğer pazarlarda astronomik derecede yüksek fiyatlara satıldığını ortaya koyulmuştu. Örneğin, bir videoda 38 bin dolarlık (Yaklaşık 1.4 milyon TL) Birkin çantanın aynı deri ve aynı kalite ile gerçek maliyetinin 1400 dolar (Yaklaşık 53 bin 200 TL) olduğu açıklanmıştı.

        TikTok kullancısı videosunda "Çin, Gucci'den satın aldığınız her şeyin yüzde 80'inin Çin'de üretildiğini, Prada'dan satın aldığınız her şeyin yüzde 60'ından fazlasının Çin'de üretildiğini gösteriyor. Tek fark, bunları Avrupa'ya gönderip 'Made in France' veya 'Made in Italy' etiketi işlemeleri" diyerek bunları paylaştığı video ile de kanıtlamaya çalışmıştı. Kullanıcı ayrıca çanta üreticilerinin çok düşük bir kar marjı elde ettiğini, çoğunluğunun ise markaların logoları için cebine girdiğini vurgulamıştı.

        Lüks markalar Çin'in hedefinde
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        Çinli üreticilerin bu akımı başlatmalarının asıl nedeninin ise Çin hükümetinin, lüks markaların Çinli üreticilere uyguladığı gizlilik maddesini kaldırması olduğu öne sürülmüştü. Üreticilerin bu sayede, popüler lüks markaları ifşa ettiği ve de ticaret savaşlarının yaşandığı dönemde herkese 'her şeyin kendilerinden geldiğini' bilmesini sağladıkları belirtilmişti.

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