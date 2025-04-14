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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Lüks markalar Çin'in hedefinde! 38 bin dolarlık çantanın maliyeti gerçekten 1400 dolar mı? - İş-Yaşam Haberleri

        Lüks markalar Çin'in hedefinde! 38 bin dolarlık çantanın maliyeti gerçekten 1400 dolar mı?

        Çinli üreticiler; Chanel, Gucci, Prada, Balenciaga, Dior ve Louis Vuitton gibi fiyatı on binlerce doları bulan lüks markaların gerçekten ne kadar mâl olduğunu anlattığı videolar ile sosyal medyada gündem oluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 14:48 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:48
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        Lüks markalar Çin'in hedefinde
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        Chanel, Gucci, Prada, Balenciaga, Dior ve Louis Vuitton gibi lüks çanta markaları dünyanın dört bir yanında on binlerce dolara satın alınıyor. Ancak fiyatları 75 bin dolara kadar çıkabilen bu çantaların nasıl yapıldığını gerçekten biliyor muyuz veya bilseydik yine de satın alır mıydık?

        Çinli üreticiler ile başlayan trend, bu soruların köküne iniyor ve fiyatı on binlerce doları bulan çantaların gerçek maliyetini gözler önüne seriyor. Çinli üreticiler ve içerik geliştiriciler, lüks sektörünün iç dünyasını ifşa etmek için TikTok'ta videolar paylaşmaya başladı.

        Videolarda lüks tüketim ürünlerinin, düşük maliyetle Çin'de üretildiğini ve yalnızca ABD'de ve diğer pazarlarda astronomik derecede yüksek fiyatlara satıldığını ortaya koyuldu. Örneğin, bir videoda 38 bin dolarlık (Yaklaşık 1.4 milyon TL) Birkin çantanın aynı deri ve aynı kalite ile gerçek maliyetinin 1400 dolar (Yaklaşık 53 bin 200 TL) olduğu açıklandı.

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        TikTok kullancısı videosunda "Çin, Gucci'den satın aldığınız her şeyin yüzde 80'inin Çin'de üretildiğini, Prada'dan satın aldığınız her şeyin yüzde 60'ından fazlasının Çin'de üretildiğini gösteriyor. Tek fark, bunları Avrupa'ya gönderip 'Made in France' veya 'Made in Italy' etiketi işlemeleri" diyerek bunları paylaştığı video ile de kanıtlamaya çalıştı. Kullanıcı ayrıca çanta üreticilerinin çok düşük bir kar marjı elde ettiğini, çoğunluğunun ise markaların logoları için cebine girdiğini vurguladı.

        VİDEOLAR NEDEN BİR ANDA PATLAMA YARATTI?

        Peki Çinli üreticilerin bu akımı başlatmalarının asıl nedeni ne? Çin hükümeti, lüks markaların Çinli üreticilere uyguladığı gizlilik maddesini kaldırdı. Şimdi ise üreticiler bu sayede, popüler lüks markaları ifşa ediyor ve de herkesin her şeyin kendilerinden geldiğini bilmesini sağlıyor.

        Çinli tedarikçiler videolarında bir de teklif sunuyor: Siparişi onlardan verirseniz, ithalat vergilerini karşılayacaklar ve ücretsiz kargo hizmeti sağlayacaklar.

        Videolar, ABD'nin Çin'e karşı ticaret savaşını kazanamayacağı yönündeki sosyal medyadaki tartışmaların daha da artmasına sebep olurken, ABD tarafında geri adım atılmayacağının sinyalleri veriliyor.

        ABD Başkanı Trump, diğer ülkelere özellikle "Çin gibi düşmanca ticaret yapanlara" bağlı kalarak rehin tutulmayacaklarının ortaya çıktığını belirtti ve "Onların bizi yıllardır ticaret yoluyla istismar etmelerine de artık izin veremeyiz, o günler geride kaldı." diyerek 'devam' mesajı verdi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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