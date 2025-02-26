Lukas Podolski'den Türkiye açıklaması: Futbol tam olarak bu demektir!

Bir zamanlar Türkiye'de de Galatasaray ve Antalyaspor formalarını giyen Lukas Podolski, Sofascore’un yeni başlattığı A Guest and a Half podcast’inin ilk konuğu oldu.

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Lukas Podolski, A Guest and a Half podcast’inde Türkiye hakkında "Deneyimlediğim en iyi taraftar atmosferlerinden biri Türkiye’deydi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki bir derbi maçına çıkmak harika bir his. Ev sahibi veya deplasman olmasının hiçbir önemi yok. Kaç oyuncu bu tür maçları deneyimlediğini söyleyebilir? Her zaman bu atmosferden keyif aldım, zaten futbol tam olarak bu demektir.” ifadelerini kullandı.

REKLAM Podolski, Türkiye’de bulunduğu süre zarfında bir Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa kazandı. Kazandığı kupalar hakkında da konuşan Alman futbolcu "Futbol yalnızca kupa kazanmaktan ibaret değildir. Futbol tutkudur, gelişmektir; bir şey kazanmamış olmanız kötü bir dönemden geçiyor olduğunuz anlamına gelmez." dedi.

Bastian Schweinsteiger, Franck Ribéry ve Andrés Iniesta gibi Podolski’nin eski takım arkadaşları da sohbetin öne çıkan isimleri arasındaydı. Podcast sırasında manyetik tahtanın üzerinde kelimelerin ve fotoğrafların yer aldığı eğlenceli bir segmentte, futbol camiasındaki arkadaşlarından bazıları hakkında ilginç hikayeler paylaştı: “Ribery her zaman şakacıydı, internette hâlâ bazı videolarını görebilirsiniz. Schweinsteiger en kötü giyinen ve en berbat müzik zevkine sahip olandı. Iniesta ise gerçekten sakin biriydi ama sahada büyük patron oydu.”