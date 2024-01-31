Luka Modric'in Arda Güler öfkesi: Lanet olsun!

Haberin devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"Modric'in kendisine duyduğu bu öfke aynı zamanda Arda Güler'in yeteneğinin de bir kabulü. Arda'nın gol attığı video ise genç oyuncunun Real Madrid'e ne kadar alıştığını anlatan çok güçlü bir kanıt."