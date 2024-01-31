Luka Modric'in Arda Güler öfkesi: Lanet olsun!
Real Madrid idmanında dikkati çeken bir an yaşandı. Antrenmanlara geri dönen Modric, Arda Güler'i savunmak zorunda kaldı ve genç yıldızdan yediği çalım sonrası takım arkadaşlarına tepki gösterdi
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Real Madrid'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler, hünerlerini sergilemeye devam ediyor.
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Genç yıldız, Real Madrid'in antrenmanlarında sunduğu resital ile adeta parmak ısırtıyor. Geçtiğimiz günlerde Arda'nın attığı gol, Real Madrid'in resmî hesabından paylaşılmıştı.
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İspanyol basınında yer alan haberde ise Real Madrid'in son antrenmanında ilginç anlar yaşandığı ortaya çıktı.
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Defensa Central'de yer alan habere göre idmanda Luka Modric, bir pozisyonda Arda Güler'i savunmak zorunda kaldı.
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Arda'nın topu sola çekip Modric'i çalımlayarak net bir şut açısı yakalaması, Hırvat yıldızı bir hayli öfkelendirdi.
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Arda'nın şut açısı bulmasının ardından kendisine çok kızan Luka Modric'in, "Sol ayağını daha fazla kapatmalıydım. Lanet olsun!" diyerek serzenişte bulunduğu bildirildi.
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Haberin devamında ise şu ifadeler yer aldı:
"Modric'in kendisine duyduğu bu öfke aynı zamanda Arda Güler'in yeteneğinin de bir kabulü. Arda'nın gol attığı video ise genç oyuncunun Real Madrid'e ne kadar alıştığını anlatan çok güçlü bir kanıt."
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