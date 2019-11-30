30 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
NBA'e 13 maçla devam edildi. Mavericks, Doncic'in 42 sayı, 11 asist ve 9 ribauntluk performans sergilediği mücadelede konuk olduğu Phoenix Suns'ı 120-113 yendi ve 12. galibiyetine ulaştı.
Sloven yıldız, Oscar Robertson ve Russell Westbrook'la birlikte NBA tarihinde bir takvim ayını 30 sayı ve triple-double ortalamalarıyla geçiren üçüncü oyuncu oldu.
Mavericks'te Tim Hardaway Jr 26, Seth Curry 11 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Ev sahibi takımda Kelly Oubre'nin 22 sayı, 10 ribaunt, Ricky Rubio'nun 21 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
FURKANLI 76ERS DEPLASMANDA KAZANDI
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda New York Knicks'i 101-95 mağlup etti.
Mücadelede 30 dakika süre alan Furkan Korkmaz'ın 9 sayı, 6 ribaunt ve 1 asistle oynadığı maçta takım arkadaşı Joel Embiid 27 sayı, 17 ribauntla "double double" yaptı.
Ev sahibi ekipte Julius Randle 22 sayı, 10 ribaunt, Marcus Morris 20 sayılık performans sergiledi.
SONUÇLAR
Brooklyn Nets - Boston Celtics: 112-107
Detroit Pistons - Charlotte Hornets: 107-110
Orlando Magic - Toronto Raptors: 83-90
Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks: 110-119
New York Knicks - Philadelphia 76ers: 95-101
Miami Heat - Golden State Warriors: 122-105
Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans: 109-104
Memphis Grizzlies - Utah Jazz: 94-103
Indiana Pacers - Atlanta Hawks: 105-104 (Uzatmada)
San Antonio Spurs - Los Angeles Clippers: 107-97
Phoenix Suns - Dallas Mavericks: 113-120
Portland Trail Blazers - Chicago Bulls: 107-103
Los Angeles Lakers - Washington Wizards: 125-103
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