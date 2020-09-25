İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen 33 yaşındaki Uruguaylı forvet Luis Suarez, Atletico Madrid'e transfer oldu.

Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada, Suarez'in başarıya bağlı olarak değişen toplamda 6 milyon euro'luk bedel karşılığında Atletico Madrid'e transfer olması için anlaşma sağlandığı bildirildi.

Atletico Madrid Kulübü sağlık kontrolünün ardından Suarez ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Son 6 sezondur formasını giydiği Barcelona ile toplamda 4 lig, 4 Kral Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Süper Kupası ve 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazanan Luis Suarez, 238 maçta 198 gol kaydetti.