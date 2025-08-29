Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Luis de la Fuente: Türkiye gerçekten zorlu ve önemli bir rakip - Futbol Haberleri

        Luis de la Fuente: Türkiye gerçekten zorlu ve önemli bir rakip

        İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda oynayacakları Bulgaristan ve Türkiye maçları öncesinde açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, milli takımımız için, "Türkiye gerçekten zorlu ve önemli bir rakip. Çok iyi bir teknik direktörü ve çok iyi futbolcuları var." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 15:47 Güncelleme: 29.08.2025 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye gerçekten zorlu ve önemli bir rakip"
        ABONE OL
        ABONE OL

        İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente, ilk maç ve daha az tanınmış bir takım olmasından dolayı Türkiye'den daha çok Bulgaristan ile oynayacakları maçtan endişe duyduğunu söyledi.

        Teknik direktör Fuente, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 4 Eylül'de Sofya'da Bulgaristan ve 7 Eylül'de Konya'da Türkiye'ye karşı oynayacakları maçlar için 23 kişilik futbolcu kadrosunu açıkladığı basın toplantısı düzenledi.

        AA muhabirinin, İspanya'nın gruptaki ilk iki maçını dışarıda oynayarak başlaması ve Türkiye Milli Takımı ile ilgili değerlendirmesini istediği sorulara cevap veren De la Fuente, "Türkiye beni çok fazla endişelendirmiyor. Bu eminim başlık olacaktır! Elbette ki beni çok endişelendiriyor ama Türkiye'den daha çok Bulgaristan maçı beni endişelendiriyor." dedi.

        REKLAM

        "Bulgaristan'ın ilk maç olmasından dolayı futbolcularının tüm gücünü göstermesi ve çok iyi motive olması gerektiğini" kaydeden De la Fuente, "Sonrasında Türkiye'yi düşüneceğiz. Eminim ki çok zor olacak. Türkiye gerçekten zorlu, önemli bir rakip. Kendini çok geliştirdi. Çok iyi bir teknik direktörü ve çok iyi futbolcuları var. Ama ilk önce Bulgaristan'ı geçmemiz gerek. Ondan ilk odaklandığımız maç Bulgaristan" şeklinde konuştu.

        "ARDA GÜLER'İ KUTLARIM"

        Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için "Arda Güler'i kutlarım. Burada Real Madrid forması ile La Liga'da izliyoruz. Ortada, kanatlarda, ceza sahasına yakın, her yerde oynayabilme kapasitesine sahip olduğunu gösterdi. Büyük bir futbolcu ama Türkiye çok güçlü ve pozitif anlamda çok saldırgan." değerlendirmesini yaptı.

        Bulgaristan'ın Türkiye'ye nazaran daha az tanınmış futbolculara sahip bir takım olduğunu ancak her zaman tehlike yaratabileceğini kaydeden İspanya Milli Takım Teknik Direktörü, "Zor bir gruptayız. İkinci zorluğumuz gerek futbolcuların sezona yeni başlamalarından gerekse bazılarının kulüp değiştirmesinden dolayı eylül ayında Milli Takım'da oynamanın yarattığı zorluklar." açıklamasında bulundu.

        İSPANYOL GAZETECİDEN İSLAM KARŞITI SORU

        Diğer yandan İspanyol bir gazetecinin "Türkiye neden maçı İstanbul yerine daha çok Müslüman bir kent olarak bilinen Konya da oynamak istedi?" şeklindeki ilginç bir sorusuna da cevap veren Luis de la Fuente, "Herkes kendisine göre, istediği tercihi yaparak maç yerini belirlemekte özgür. Bizim futbolcularımız her yerde en üst düzeyde oynayabilecek çok fazla tecrübeye sahip." ifadelerini kullandı.

        İspanya Milli Takım Teknik Direktörü ayrıca İspanyol basınına "Sizden ricam Milli Takımı farklı görmeniz" çağrısında bulunarak, "Buraya kulüp futbolcuları gelmiyor. Burası İspanya Milli Takımı. İspanyol. Önemli olan ülkeyi, formayı, armayı savunmak." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        'Special One' dibi gördü!
        'Special One' dibi gördü!
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor!
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        Yerlikaya açıkladı! TIR şoförü uyuşturucu kullanmış!
        Yerlikaya açıkladı! TIR şoförü uyuşturucu kullanmış!
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Çelik Kubbe dünya basınında
        Çelik Kubbe dünya basınında
        Habertürk Anasayfa