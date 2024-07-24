Ferdi Kadıoğlu: Mourinho özel biri
Fenerbahçe'nin Lugano'yu 4-3 mağlup ettiği maçta oyuna girdikten 6 dakika sonra fileleri havalandıran Ferdi Kadıoğlu, sezona golle başladı. Milli futbolcu, maç sonrası yaptığı açıklamada galibiyeti hak ettiklerini belirtirken, teknik direktörü Jose Mourinho'dan övgüyle bahsetti.
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Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu, sezona golle başladı. Milli futbolcu, Lugano karşısında oyuna sonradan girmesine rağmen fileleri havalandırmayı başardı.
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Milli Takım'la EURO 2024'te mücadele ettiği için sarı-lacivertli takıma geç katılan Ferdi, Lugano mücadleesine yedek kulübesinde başladı.
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Teknik direktör Jose Mourinho tarafından 68. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil olan 24 yaşındaki oyuncu, 74. dakikada takımının ceza sahasının dışından şık bir vuruşla Fenerbahçe'nin 4. golü kaydetti.
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"İKİNCİ YARIDAKİ OYUNLA GALİBİYETİ HAK ETTİK"
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ferdi, "Zor bir maç ve zor bir başlangıç oldu, erken gol attılar. İlk yarıyı çok iyi geçirmedik ama ikinci yarı oynadığımız oyunla galibiyeti hak ettik. Sadece son yediğimiz gole gerek yoktu. Ayrıca 200. maçıma çıktığım için çok mutluyum." dedi.
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"MOURINHO ÖZEL BİRİ"
Teknik direktör Mourinho ile ilgili de konuşan yıldız isim, "Mourinho çok büyük bir kariyer, çok fazla kupa kazandı kariyerinde. Umarım Fenerbahçe'ye de kupalar kazanması için yardım edebilir." yorumunu yaptı.
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Ferdi, "Mourinho'yu iki kelime ile anlatabilir misin?" şeklinde gelen soruya ise "Özel biri!" cevabını verdi.
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