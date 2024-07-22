Lugano - Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano karşısında çıkacak. Thun şehrindeki Stockhorn Arena stadyumunda oynanacak karşılaşmada Portekizli hakem Tiago Martins düdük çalacak. Karşılaşmaya sayılı saatler kala, Lugano - Fenerbahçe maçının tarihi ve saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, "Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...