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        Haberler Bilgi Spor Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

        Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşıyor. Jose Mourinho yönetiminde ilk resmi maçına çıkacak olan sarı lacivertlilerde hedef, rövanş mücadelesi öncesinde tur için avantajlı skoru elde etmek. Mücadeleye kısa bir süre kalırken, "Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Lugano - Fenerbahçe maçının tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 23:36 Güncelleme: 22.07.2024 - 23:36
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        • 1

          Lugano - Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano karşısında çıkacak. Thun şehrindeki Stockhorn Arena stadyumunda oynanacak karşılaşmada Portekizli hakem Tiago Martins düdük çalacak. Karşılaşmaya sayılı saatler kala, Lugano - Fenerbahçe maçının tarihi ve saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, "Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

          UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu Lugano-Fenerbahçe maçı, 23 Temmuz Salı günü saat 21.30’da başlayacak.

        • 3

          LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Lugano-Fenerbahçe maçı D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

        • 4

          Fenerbahçe - Lugano maçı rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz saat 20.00'de oynanacak.

        • 5

          FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

          UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda yarın İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin oyuncu listesi belli oldu.

          Listeye, Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor, Burak Kapacak ve Umut Nayir dahil edilmedi.

          Teknik direktör Jose Mourinho'nun listeye dahil ettiği 23 isim şöyle:

          Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin.

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