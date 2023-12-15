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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Lugano - Beşiktaş maçı yazar yorumları - Beşiktaş Haberleri

        Lugano - Beşiktaş maçı yazar yorumları

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'ndeki son maçında Lugano'yu deplasmanda 2-0 yenerek Avrupa defterini galibiyetle noktaladı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 09:56 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:56
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        • 1

          "GENÇLERE HELAL OLSUN"

          BİLAL MEŞE - MİLLİYET: "Rıza Çalımbay sakatlanan Cenk Tosun’un yerine Semih’i ikinci yarıda sahaya sürdü. Muleka’yı da oyundan alan tecrübeli hoca, elinin altında ne kadar genç varsa, şans verdi. Valla hocam, bu gençlerde ışık var, en azından koşuyorlar, mücadele ediyorlar, vazgeçme onlardan, devam. Evet Kartal, Konferans Ligi’ne vedasını üç puanla taçlandırırken, ülkemizin puanına büyük katkı yaptı, canınız sağolsun, gençlere de helal olsun."

        • 2

          "BENİ 1979'A GÖTÜRDÜ"

          TURGAY DEMİR - FOTOMAÇ: "Ahmet Nur Çebi döneminde Beşiktaş'ta işler sarpa sarmış vesselam. Şimdi yeni bir dönem var, kadro dışı olayları takımı nasıl etkileyecek, ara transfer döneminde ne kadar yara sarılacak vs bunlar önemli tabii. Öte yandan hem on bir başlayan, hem de sonradan oyuna giren tüm gençlerin gayreti, heyecanları beni 1979 öz kaynak devrimi yıllarına götürdü. Rızalar, Ziyalar, Süleymanlar, Fikretler hep o devrimin ürünleriydi. Emrecanlar'ın Uzunhan'ı da, Terzi olanı da yetenekli çocuklar. Semih Kılıçsoy ayrı bir hikaye; güçlü, inatçı, adam eksiltiyor… Tek eksiği son vuruştaki tercihleri. Zamanla çok daha iyi olacaktır. Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Mustafa Hekimoğlu gibi gençleri izlemek de keyifliydi."

        • 3

          "NOKTA ATIŞI YAPMAK ZARURİ"

          OKTAY DERELİOĞLU - TAKVİM: "Derbi mağlubiyeti sonrası 5 oyuncunun kadro dışı bırakılması, diğer futbolcuları kendine getirmiş. Beşiktaş özellikle ilk 45 dakikada özlenilen futbolu ortaya koydu. Beşiktaş'ın devre arasına kadar ligde alabileceği en yüksek puanı alarak devam etmesi gerekiyor. Yapılacak takviyelerin takıma sınıf atlatacak isimler olması lazım. Devre arasında transfer yapmak çok zordur. Maliyetli ve zahmetlidir. Ancak çok iyi araştırmak ve nokta atışı yapmak zaruri. Bu dakikadan itibaren takımda kalmayı gerçekten hak eden isimlere şans verilmesi gerekiyor. Bence kadro dışı kalan isimlerin satış listesine konması lazım. Bu isimlerin Beşiktaş'a katkı vereceğine pek inanmıyorum."

        • 4

          "KENDİLERİNİ GÖSTERECEKLER"

          UĞUR MELEKE - HÜRRİYET: "Beşiktaş’ın yaşadığı bu kadro krizinin gençler için bir fırsat olduğunu unutmamak gerek tabii ki. Bu maçta Emrecan’ın ilk 11’de başlaması önemli. Ben en başta Semih Kılıçsoy, sonra da Emirhan Delibaş’ın bu kriz sezonunda kendilerini göstereceklerine inanıyorum kesinlikle."

        • 5

          "RIZA HOCANIN DURUMU DA MASAYA YATIRILACAK"

          OĞUZHAN GENÇ - HABERTÜRK: Sonrasında Rıza hocanın geç kalan "Gençlik aşısı" başladı. Önce devrede Semih Kılıçsoy girdi oyuna. Semih, üst üste goller kaçırdı belki ama kaçırırken de bir şeyleri vadetti. En önemli mesajı oynaması gerektiğiydi. Son yarım saatte Demir Ege Tıknaz ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da girdi sahaya. Daha enerjik gözükmeye başlayan siyah-beyazlılar, 88'de 11'deki ilk genç olan Emrecan Terzi'nin vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Rıza hocanın tercihleri tartışılacaktır. Rıza hocanın durumu da artık masaya yatırılacaktır. Beşiktaş ezber kadrolarla mı devam edecek, yoksa kendisine net bir şekilde yeni bir yol mu çizecek? Gözler artık resmi siteden gelecek o açıklamada...

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