Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanla çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, İsviçre ekibi ile deplasmanda oynayacağı maçta turun kapısını aralamak istiyor. Lugano ile geçtiğimiz yıl Konferans Ligi gruplarında karşı karşıya gelen Beşiktaş, kendi evinde oynadığı ilk maçta sahadan 3-2 mağlup ayrılırken, deplasmanda oynadığı maçta ise 2-0 galip gelmeyi başarmıştı. Peki, "Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? " İşte UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş play-off Lugano - Beşiktaş maçı tarihi...
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Lugano - Beşiktaş maçı için bekleyiş başladı. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe ile oynadığı iki maçıda kaybederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Lugano, play-off turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu. Siyah-beyazlılar, Lugano engelini geçmesi durumunda yoluna Avrupa Ligi gruplarına yeni sistemde lig aşamasından devam edecek. Peki, "Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş play-off maçı" İşte Lugano - Beşiktaş maçı hakkında tüm merak edilenler...
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LUGANO- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lugano- Beşiktaş Avrupa Ligi play off maçı 22 Ağustos Perşembe günü 21.30'da başlayacak.
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LUGANO- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Lugano- Beşiktaş mücadelesine yönelik henüz resmi bir yayıncı kuruluş bulunmuyor. Açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
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RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş- Lugano play-off turu rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.