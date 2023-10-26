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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Lugano: 1 - Club Brugge: 3 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Lugano: 1 - Club Brugge: 3 MAÇ SONUCU

        Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Avrupa D Grubu'nda İsviçre'nin Lugano takımı, Belçika ekibi Club Brugge'ü ağırladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.10.2023 - 23:13 Güncelleme: 26.10.2023 - 23:13
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        Club Brugge, Lugano'yu devirdi
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        Konuk ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanırken goller 16'da Eder Alvarez, 51'de Andreas Olsen ve 87'de Hans Vanaken'den geldi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Ev sahibinin tek sayısını ise 75'te Shkelqim Vladi kaydetti.

        Brugge liderliğe yükseldi

        Bu sonuçla birlikte gruptaki puanını 7'ye yükselten liderliği yükselirken Lugano ise 4 puanda kaldı.

        Grubun bir sonraki maç haftasında iki ekip tekrar karşılaşırken bu kez mücadele Belçika'da oynanacak.

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