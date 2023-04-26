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Lüfer balığı, özellikle Türkiye ve çevresinde yaşayan ve tüketilen, lezzetli ve besleyici ve aynı zamanda ekonomik değeri yüksek olan bir balık türüdür. Bu yazımızda, lüfer balığı tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. Lüfer balığı nerelerde yaşar? Lüfer balığında hangi vitaminler bulunur ve daha fazlası…

Lüfer Balığı Nedir?

Lüfer balığı, Pomatomidae ailesine ait mavi-yeşil renkte, yırtıcı bir balık türüdür. Bu balığın boyutları değişken olmakla birlikte, genellikle 30-60 cm arasında değişir ve 1-3 kg ağırlığa ulaşabilir. Lüfer balıkları kendi içerisinde boyutlarına göre farklı adlar almaktadır. Kendi arasındaki türleri ise şu şekildedir.

Defneyaprağı (0-10 cm)

Çinekop (15-18 cm)

Sarıkanat (18-25 cm)

Lüfer (28-35 cm)

Kofana (35-50 cm)

Sırtıkara (50 cm ve üzeri)

Dünyadaki tüm denizlerde yaşayabilen bir balık türü olan lüfer, Türkiye’de de tüm denizlerde görülebilmektedir. Diğer yandan lüfer ticari değeri yüksek bir balık türüdür. 28 cm’den küçük olan lüferin avlanması ve satılması yasaktır.

Lüfer Balığı Özellikleri Neler?

Lüfer balığı, sırt kısmında mavi-yeşil tonlarda, karın kısmında ise gümüş renginde pullara sahiptir. Gövdesi uzun ve yılanımsı bir yapıya sahiptir. Yüzgeçleri ve büyük ağzıyla dikkat çeken bu yırtıcı balık, avını hızlı hareketlerle yakalar. Gruplar halinde yaşayan lüfer balığı, özellikle İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde yoğun olarak bulunur. Lüferler, temiz ve bol oksijenli sularda yaşarlar. Deniz suyu sıcaklığı 12 derece ila 26 derece arasında olmalıdır. Lüferler 5 ila 30 metre derinliklerde yaşasalar da en çok bulundukları derinlik ortalama 20 metre civarlarındadır. Yavru lüferler daha çok dipte karides, yengeç, plankton gibi canlılarla beslenirlerken genç olanlar yüzeye yakın yerlerde bulunup kendilerinden daha küçük olan balıklarla beslenirler. Ayrıntı bir bilgi olarak lüfer balığının kendi cinsine bile saldırdığı görülmüştür. Türkiye’de lüfer mayıs ayının sonuna doğru üreme dönemine girerken, haziran ayının ilk haftalarına kadar bu sürecin devam ettiği gözlenmiştir.

Lüfer Nerelerde Yaşar?

Lüfer balığı, genellikle Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'in kıyılarındaki tuzlu sularda yaşar. Türkiye'de özellikle İstanbul Boğazı'nda yoğun bir popülasyona sahiptir. Ayrıca, Avrupa ve Kuzey Afrika kıyılarında da bulunur.

Lüfer Balığı Vitaminleri

Lüfer balığı, sağlık açısından pek çok yararı olmasıyla tanınmaktadır. B12 yönünden zengin olan lüfer balığı özellikle B12 vitamini eksik olan kişiler tarafından tüketilmesi önerilmektedir. Diğer yandan lüfer balığı Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleri yönünden de oldukça zengindir. Potasyum, fosfor, bakır, çinko ve sodyum yönünden de Lüfer balığı oldukça besleyicidir.

Lüfer Balığının Faydaları

Lüfer balığı, sağlık açısından birçok faydaya sahiptir. İşte lüfer balığının sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden bazıları:

Lüferde bulunan omega 3 yağ asitleri sayesinde kötü kolesterolü dengeler ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.

Lüfer balığı fetüsün gelişimine yardımcı olur.

Kalsiyum açısından oldukça yüksek değerlere sahiptir.

İyot açısından zengin olan lüfer balığını özellikle iyot eksikliği olanların tüketmesi önerilmektedir.

Lüferde bulunan A ve E vitaminleri sayesinde antioksidan etkisi göstermektedir. Bu vitaminler sayesinde Alzheimer gibi dejeneratif hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Lüfer balığı yaraların hızlı iyileşmesine olumlu yönde etki yapar.

Tüm faydalarının yanında lüfer balığı düşük kalorilidir. Bu sebeple diyet yapanların listelerine eklemeleri gereken bir balık çeşididir.

Son olarak Lüfer balığı DNA’nın yenilenmesini destekler.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk