Ludogorets-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Serkan Akcan (Fanatik): Fenerbahçe bu sezonun en kötü ilk yarılarından birini oynadı. İsmail hoca Tadiç’i sağa, Kent’i sola, Crespo’yu 6 numaraya çektiğine fazlasıyla pişman olduğu bir ilk yarı izledi. Ryan Kent büyük bir özgüven erozyonu yaşıyor, topla buluştuğunda bir sonraki hamlesini kafasında canlandıramaz durumda. Keza iki hafta önce Kadıköy’de Ludogorets maçını çözen Zajc hem Trabzon derbisinde hem de dün gece beklenenin çok gerisindeydi. İsmail hoca, İrfan Can ve Szymanski’yi oyuna almak için 63’ü beklemese senaryoyu değiştirmek için daha çok zamana sahip olabilirdi. İsmail Kartal’ın stoperde şans verdiği 2006’lı Yusuf Akçiçek ilk maçına oranla gayet özgüvenli bir fotoğraf verdi. Sahada en çok topla buluşan Fenerbahçeliler'den biri olmasına rağmen en az pas hatası yapanlardan biriydi.