Ludogorets: 2 - Fenerbahçe: 0 | MAÇ SONUCU

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets ile deplasmanda karşılaştı.

Ludogorets Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Ludogorets'te goller 18. dakikada Piotrowski ve 90+2'de Rwan Seco'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Konferans Ligi gruplarındaki ilk mağlubiyetini alırken 9 puanda kaldı. Ludogorets ise puanını 6'ya yükseltti. YUSUF AKÇİÇEK İLK RESMİ MAÇINA AVRUPA'DA ÇIKTI Fenerbahçe'nin akademi oyuncularından Yusuf Akçiçek, A Takım'la ilk resmi maçına Ludogorets karşısında çıktı.

Sakatlıklar nedeniyle savunmadaki eksikte kendisine şans doğan 17 yaşındaki sol ayaklı stoper, sarı-lacivertli formayı ilk kez bir Avrupa karşılaşmasında giydi. REKLAM ALTYAPIDAN 6 İSİM KADRODA Fenerbahçe'de futbol akademisinden 6 isim Ludogorets maçı kadrosunda yer aldı. Sarı-lacivertlilerde eksikler nedeniyle kaleci Furkan Onur Akyüz (18), stoper Yusuf Akçiçek (17), sol bek Ahmet Necat Aydın (18), merkez orta saha Efekan Karayazı (18), ön libero Muhammed İmre (18) ve sol kana Kaan Akyazı (18) kadroya dahil edildi. Söz konusu isimlerden Yusuf maça ilk 11'de başlarken, diğer oyuncular İsmail Kartal'dan forma bekledi. FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 6 oyuncusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Fred Rodrigues, Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, önemli müsabakada forma giyemedi. TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI Fenerbahçeli taraftarlar, Bulgaristan deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertliler, kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, maç öncesinde takımlarına büyük destek verdi.

REKLAM Öte yandan, Ludogorets tribünlerinde de Fenerbahçeli taraftarlar göze çarptı. MAÇTAN DAKİKALAR 14. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Tadic'in pasında sağdan ceza sahasına giren Osayi-Samuel, son çizgiye inip kale sahasına ortaladı. Meşin yuvarlak, bu noktaya hareketlenen Batshuayi'nin gerisinde kalınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 18. dakikada Ludogorets öne geçti. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top Nedyalkov'da kaldı. Bu futbolcu ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Piotrowski'ye pasını aktardı. Piotrowski, uzaktan sert bir şutla topu filelere gönderdi: 1-0.

25. dakikada Ludogorets gole yaklaştı. Sağdan kazanılan korner atışında topun başına geçen Tekpetey kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Russo kafayı vurdu ancak Livakovic iyi yer tutarak topu kontrol etti. 43. dakikada Vidal'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Tekpetey, Oosterwolde'den sıyrılıp ceza yayı önünden sert vurdu ancak Livakovic uzanarak topu iki hamlede kontrol etti. Müsabakanın ilk yarısı Ludogorets'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

47. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Ferdi, ceza içi sağ çaprazındaki Batshuayi'ye pasını aktardı. Verdon'u geçen Batshuayi'nin çaprazdan sert şutunda kaleci Sluga uzanarak gole engel oldu. 56. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Ferdi'nin uzun pasında topla buluşan Batshuayi, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içi sol çaprazından çok sert vurdu ancak üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 90+2. dakikada ev sahibi takım 2. golünü buldu. Soldan hızlı gelişen atakta yerden yapılan sert ortada Oosterwolde'nin müdahale ettiği meşin yuvarlak altı pasın solunda Seco'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere gitti: 2-0. Mücadelede Ludogorets'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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