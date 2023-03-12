Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İtalya

Luciano Spalletti: Kim Min-Jae dünyanın en iyi stoperi

İtalya'da şampiyonluğa koşan Napoli'nin teknik direktörü Luciano Spalletti, sezon başında Fenerbahçe'den aldıkları Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi dünyanın en iyi stoperi olarak gösterdi.

Giriş: 12.03.2023 - 15:37 | Güncelleme: ABONE OL
Luciano Spalletti: Kim Min-Jae dünyanın en iyi stoperi
HABERTURK.COM

İtalyan teknik adam Atalanta'yı mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Kim, her maç en az 20 tane inanılmaz iş yapıyor. Benim için o gerçekten dünyanın en iyi stoperi. Topu ayağına alıp koşmaya başladığında topu beş saniye içinde rakip cezasına sokabilecek yeteneğe sahip. Bu inanılmaz" diye konuştu.

Güney Koreli oyuncuyla arasının çok iyi olduğundan bahseden Spalletti, "Ona anlattıklarınızı iyi dinleyerek maça çıkar. Fiziksel yeterliliği çok üst seviyede." diye konuştu.

26 yaşındaki Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon euro bonservis bedeline transfer olarak 2025'e kadar İtalyan ekibiyle kontrat yapmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Oscar’ı kim alır?
Oscar’ı kim alır?
Şubat yağışlarında endişeye yol açan tablo!
Şubat yağışlarında endişeye yol açan tablo!
Uzmanlar mutlaka tüketin diyor! Kalp krizini önleyen 7 besin!
Uzmanlar mutlaka tüketin diyor! Kalp krizini önleyen 7 besin!
Kültürpark önündeki ağaç devrildi
Kültürpark önündeki ağaç devrildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.