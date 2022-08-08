Galatasaray merakla beklenen transferi resmen açıkladı; Lucas Torreira'yı renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamada Uruguaylı futbolcunun 6 milyon Euro'ya transfer edildiği belirtildi.

Galatasaray, 4 yıllık mukavele imzaladığı Lucas Torreira'ya yılda 2,7 milyon Euro ödeyecek.

MERTENS DE AÇIKLANDI!

Galatasaray, Dries Mertens ile de 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere anlaşma sağlandığını duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada oyuncuya 2,9 milyon Euro yıllık ücret; 1,1 milyon Euro da imza parası ödeneceği belirtildi.