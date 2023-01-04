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Lucas Torreira'nın acı günü

Galatasaray, Lucas Torreira'nın anneannesinin vefat ettiğini açıkladı ve oyuncusuna başsağlığı diledi.

Giriş: 04.01.2023 - 01:01 | Güncelleme: ABONE OL
Lucas Torreira'nın acı günü
HABERTURK.COM

Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Galatasaray Futbol A Takımı oyuncularımızdan Lucas Torreira'nın anneannesi Susana Acosta'nın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Değerli futbolcumuzun ve ailesinin acısını paylaşıyor, kendilerine sabırlar diliyoruz."

ANKARAGÜCÜ MAÇINDA YOK

Torreira, MKE Ankaragücü ile Spor Toto Süper Lig'de oynanacak mücadelede forma giymeyecek.

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta da sarı kart cezalısı olduğu için oynayamayan Uruguaylı, üst üste ikinci maçını da kaçırmış olacak.

Lucas Torreira, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 13 maçta forma giyip 1 asist yaptı.

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