Lucas Torreira: Milli takım araları karışık oluyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, karşılaşmayı değerlendirdi.

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"MİLLİ MAÇ ARALARI KARIŞIK OLUYOR"

Maçla ilgili konuşan Lucas Torreira "Hep karışık oluyor milli aradan sonraları. Biz çok iyi hazırlanmıştık. Zor olacağını biliyorduk. Zor bir saha, inanılmaz bir rüzgar vardı, bizi zorladı. Sabırlı oynadık, 10 kişi kaldılar, ondan sonra boşluk bulmak kolaylaştı. Michy'nin golüyle kazandık. Çok mutluyuz." dedi.

Performansı hakkında konuşan Uruguaylı yıldız "Her gün çalışıyorum ki hafta sonlarında kendimi göstereyim. Galatasaray için çalışıyorum. Yapılan övgüler hiç önemli değil benim için. Takım kazanıyorsa ben mutluyum." ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira son olarak "Hayatını kaybeden bir Galatasaray taraftarı vardı. Bu galibiyeti ona adıyoruz. Umarım ki o da bu galibiyeti kutluyordur çok uzak olmayan bir yerde..." dedi.