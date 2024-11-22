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        Haberler Dünya Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 645 kişinin öldüğünü açıkladı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 645 kişinin öldüğünü açıkladı

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 62 kişinin daha öldüğünü belirterek, 8 Ekim 2023'ten bu yana can kaybının 3 bin 645'e ulaştığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 22:43 Güncelleme: 22.11.2024 - 22:43
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        Lübnan'da can kaybı 3 bin 645'e yükseldi
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        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun devam eden saldırıları sonucu ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verildi.

        Söz konusu saldırılarda dün Baalbek'te 49, Nebatiye'de 8, Güney'de 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, İsrail saldırılarında toplam can kaybının 3 bin 645 olduğu kaydedildi.

        İsrail saldırılarında 111 kişinin daha yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralı sayısının da 15 bin 355'e yükseldiği bildirildi.

        Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #israil
        #lübnan
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