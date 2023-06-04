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Lübnan, Paris Büyükelçisi hakkındaki "tecavüz ve şiddet" iddialarını soruşturacak

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Paris Büyükelçisi Ramid Advan hakkındaki "tecavüz ve şiddet" iddialarını soruşturmak üzere Fransa'ya bir heyet göndereceğini açıkladı.

Giriş: 04.06.2023 - 16:54 | Güncelleme: ABONE OL
Lübnan, Paris Büyükelçisi hakkındaki
AA

Lübnan Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabı üzerinden Fransa'nın Lübnanlı Büyükelçi Advan hakkındaki iddialarına ilişkin açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği bünyesinde oluşturulacak bir heyetin, ivedi şekilde Advan'ı ve büyükelçilik çalışanlarını dinlemek üzere Paris'e gönderilmesine kararı verildiği kaydedildi.

Beyrut'tan gidecek heyetin Fransız yargı yetkilileriyle de bir araya geleceği bilgisine yer verilen açıklamada, "Diplomatik kanallarla kendilerine iletilmeyen ancak medyada çıkan iddialara açıklık getirilmeye çalışılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

FRANSA'DAN "ADVAN'IN DOKUNULMAZLIĞINI KALDIRIN" TALEBİ

Fransa Adalet Bakanlığından yetkililer, dün ülke medyasına yaptıkları açıklamalarda, Advan'ın hakkındaki "tecavüz ve şiddet" iddiaları nedeniyle açılan davalarda yargılanabilmesi için Lübnanlı Büyükelçi'nin dokunulmazlığının kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

Lübnan'ın Paris Büyükelçiliği'nde çalışan 31 yaşındaki bir kadın, Haziran 2022'de Advan'ın kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek Paris'te dava açmıştı.

Yine 28 yaşındaki bir kadın şubat ayında Advan hakkında "şiddet uyguladığı" iddiasıyla dava açmıştı.

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

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