Beyrut'ta silahlı çatışma: 9 kişiye gözaltı

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'ta bazı vatandaşların ölmesi ve yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmalardan sonra ateş açanları yakalamak üzere baskınlar düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, baskınlarda her iki taraftan biri Suriye uyruklu olmak üzere 9 kişinin gözaltına alındığı aktarılırken tarafların kimler olduğuna açıklık getirilmedi.
Ülkede "fitneyi önlemek" amacıyla Silahlı Kuvvetler yöneticilerinin taraflarla bağlantı kurduğuna işaret edilen açıklamada, çatışmaların yeniden yaşanmaması için ordu birliklerinin bölgede konuşlanmaya devam ettiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, üzerinde silah taşıyan herhangi birine karşı müsamahakar olunmayacağı vurgulandı.
NE OLMUŞTU?
Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle bugün Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 6 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda devam etmişti.
Lübnan ordusu, halka "Beyrut'taki çatışma bölgelerini boşaltma" çağrısı yaparak sivilleri koruma önlemleri aldı, ancak başkent sokaklarında endişe sürüyor.
DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmasına ilişkin, "Benzeri olayların bir daha yaşanmaması için Lübnanlı tüm tarafları itidale ve şiddet eylemlerinden kaçınmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.
Bakanlıktan, yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'ta bugün düzenlenen protesto gösterisi sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından göstericilerin üzerine ateş açılması sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.
Açıklamada, "Bu vahim hadisenin sorumlularının biran önce yakalanarak adalet önüne çıkartılmalarını temenni ediyor, benzeri olayların bir daha yaşanmaması için Lübnanlı tüm tarafları itidale ve şiddet eylemlerinden kaçınmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.
BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.
Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı, 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.
Şİİ ESKİ BAKANLAR, HAKİM BİTAR'I 'FİTNE ÇIKARMAKLA' SUÇLUYOR
Şii Emel Hareketinden milletvekilleri Ali Hasan Halil ve Gazi Zuaytir'in avukatları, önceki gün soruşturmayı yürüten hakim Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.
Şii eski bakanlar Halil ve Zuaytir, Bitar'ı "Beyrut Limanı patlamasıyla ilgisi olmayan isimleri suçlayarak fitne çıkarmakla" suçluyor.
Bitar ise hakkındaki "görevden alınma" talebi öncesinde son duruşmaya katılmayan Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.
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