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        Haberler Dünya Lübnan Hizbullahı, İsrail'e 20 İHA ve yaklaşık 200 roket ile saldırı düzenledi | Dış Haberler

        Lübnan Hizbullahı, İsrail'e 20 İHA ve yaklaşık 200 roket ile saldırı düzenledi

        İsrail ile tansiyonun giderek tırmandığı Lübnan Hizbullahı'nın İsrail topraklarına 20 insansız hava aracı (İHA) gönderdiği ve 200'den fazla roket attığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:30 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:33
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        Hizbullah'tan İsrail'e geniş çaplı saldırı
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        The Times of Israel'in haberine göre Hizbullah, kuzey sınırında İsrail askeri üslerine saldırılar düzenledi.

        Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği ve Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır ve bir mensubunun öldürüldüğü saldırıdan bir gün sonra İsrail topraklarına 20 İHA gönderdi ve yaklaşık 200 roket fırlattı.

        İlk belirlemelere göre Akka'da bir alışveriş merkezinde hasar oluştu ancak can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Öte yandan, bölgede saldırı nedeniyle büyük çaplı yangın başladığı aktarıldı.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Lübnan sınırında da karşı saldırılar başlatıldı.

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        Mavi Hat'ta gerginlik

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah ile çatışıyor.

        İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

        İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

        İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

        Lübnan Hizbullahı da İsrail Gazze'de bir ateşkes anlaşması imzalayana kadar saldırılarına devam edeceği pozisyonunu yinelemişti.

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        #israil
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