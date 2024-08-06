Lübnan: Hizbullah'ın İsrail'e karşılığını engellemeye çalışıyoruz

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İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah'ın en üst düzey komutanı Fuad Şükr'ü ve Tahran'da Hamas lideri Haniye'yi öldürmesinin ardından bölgede tansiyon yüksek seyretmeye devam ediyor.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bou Habib Mısırlı mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın İsrail'e 'daha büyük bir savaş başlatabilecek' bir karşılık vermesini önlemeye çalıştıklarını söyledi.

Çin: Durum karmaşık

Çin'in, Lübnan'a seyahat etmeyi düşünen vatandaşlarını uyararak bu ülkede bulunanlara da "acil durumlara hazırlıklı olmaları" çağrısı yaptığı bildirildi.

REKLAM South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı ve Çin'in Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan ortak yazılı açıklamada, Lübnan-İsrail sınırında gerilimin arttığı, bölgedeki durumun "ciddi ve karmaşık" olduğu ifade edildi. Açıklamada, yakın zamanda Lübnan'a seyahat etmeyi düşünen Çin vatandaşlarına "dikkatli olmaları" çağrısı yapılırken, bu ülkede bulunan Çinliler ve Çinli kuruluşlar, acil durumlara karşı hazırlıklı olmaları ve güvenlik tedbirlerini artırmaları konusunda uyarıldı. Vatandaşlara acil durumda polis ve Çin'in Beyrut Büyükelçililiği ile iletişime geçmeleri talimatı verilen açıklamada, uyarılara rağmen Lübnan'a seyahat eden Çinlilerin "yüksek güvenlik riskiyle karşı karşıya kalabileceği" ifade edildi.