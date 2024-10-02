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        Haberler Dünya Ortadoğu Lübnan'dan Suriye'ye 240 bin kişi geçti | Dış Haberler

        İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'dan Suriye'ye 240 bin kişi geçti

        İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından Suriye'ye geçenlerin sayısının 176 binden fazlası Suriye vatandaşı olmak üzere 240 bine dayandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 07:05 Güncelleme: 02.10.2024 - 07:07
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        Lübnan'dan Suriye'ye 240 bin kişi geçti
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        Lübnan Afet Risk Yönetimi Biriminden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarının ardından Lübnan'da yerinden edilen kişilere ilişkin bilgi verildi.

        AA'nın haberine göre; Lübnan'da 23-30 Eylül tarihlerinde 239 bin 453 kişinin Lübnan sınırından Suriye'ye geçtiği, bu kişilerin 176 bin 80'inin Suriyeli ve 63 bin 373'ünün Lübnanlı olduğu kaydedildi.

        İsrail saldırıları nedeniyle 8 Ekim 2023'ten bu yana 1 milyon kişinin yerinden edildiği, bu kişilerden 155 bin 600'ünün sığınma merkezlerine yerleştirildiği belirtildi.

        Lübnan'da yerinden edilenlerin barınması için 875 merkezin açıldığı, bunlardan 625'inin maksimum kapasitesine ulaştığı vurgulandı.

        Açıklamada ayrıca Lübnan hükümetinin, Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlarla birlikte bağış toplanması için "insani yardım çağrısı" başlattığı, ülkede yerinden edilen kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 425 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

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        İSRAİL’İN LÜBNAN’DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1275 KİŞİ ÖLDÜ

        Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1275 kişi öldü.

        Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

        İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

        Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

        Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

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        #Son dakika haberler
        #israil
        #lübnan
        #Suriye
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