Lübnan'da ölü sayısı 4 bine yaklaştı

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun devam eden saldırıları sonucu ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu saldırılarda dün Baalbek'te 33, Cebeli Lübnan'da 29, Güney'de 12, Nebatiye'de 7 ve Beka'da 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, İsrail saldırılarında toplam can kaybının 3 bin 754 olduğu kaydedildi.

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İsrail saldırılarında 213 kişinin daha yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralı sayısının da 15 bin 626'ya yükseldiği bildirildi. Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.