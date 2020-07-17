AA

Vatikan News sitesinden yapılan canlı yayında konuşan Rai, "Hizbullah'ın savaşlara girmesi uluslararası ve Arap dünyasındaki ittifakları sebebiyle Lübnan hükümeti ve siyaseti üzerinde bir tür hegemonyası bulunuyor" dedi.

Hizbullah'ın bu durumunun oldukça aşırı bir mali, ekonomik ve büyük bir siyasi kriz yarattığını dile getiren Rai, "Lübnan bugün özellikle Körfez olmak üzere Arap ülkeleri, Avrupa ve Amerika tarafından terk edilmiş durumda olup onlar diyorlar ki, Hizbullah'ın hakimiyeti sebebiyle Lübnan'a yardım edemeyeceklerini söylüyorlar" ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; belirttiği duruma çözüm önerisini sunan Maruni Patriği Rai, "Çözüm Lübnan'ın tarafsız olmasıdır." diyerek "Lübnan için aktif, pozitif, kararlı bir tarafsızlık sisteminden başka kurtuluş yok. Lübnan'da herhangi bir grubun hegemonyasından bizi çıkaracak olan budur" şeklinde konuştu.