Lübnan'da "ateşkes olasılığı yüksek" iddiası

Lübnan'da ateşkes olasılığının yüksek olduğu iddia edildi. Adı açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili, Lübnan'da ateşkese varılması için yürütülen müzakerelere ilişkin yerel basına değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu yetkili, Lübnan'da ateşkese varılma olasılığının "yüksek olduğunu" ifade etti.

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ABD'NİN SUNDUĞU ATEŞKES TASLAĞI İÇERİĞİ

ABD'nin sunduğu taslağın içeriğine de değinen yetkili, ateşkese varılması halinde Hizbullah üyelerinin kademeli olarak Lübnan'ın güneyinde yer alan Litani Nehri'nin kuzeyine çekileceğini ve İsrail sınırına yakın bölgelerin Lübnan ordusunun kontrolüne geçeceğini kaydetti.

REKLAM Ateşkes müzakereleri kapsamında 19-20 Kasım'da Lübnan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, bugün de İsrail'de temaslarda bulunuyor. Hochstein, ateşkes müzakereleri kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ile ayrı ayrı görüşecek. Biden'ın Danışmanı Hochstein, dün Beyrut'ta yaptığı açıklamada, ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.