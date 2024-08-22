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        Haberler Dünya Lübnan: 8 Ekim’den bu yana 564 kişi, İsrail saldırılarında hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Lübnan: 8 Ekim’den bu yana 564 kişi, İsrail saldırılarında hayatını kaybetti

        İsrail'in, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 564 kişinin öldüğü, bin 848 kişinin de yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 23:11 Güncelleme: 22.08.2024 - 23:11
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        İsrail'in Lübnan saldırılarında kaç kişi öldü?
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        Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sonucu yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, 8 Ekim 2023 - 20 Ağustos 2024 tarihleri arasında İsrail'in Lübnan topraklarına düzenlediği saldırılarda 564 kişinin öldüğü, bin 848 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Ölenlerin yüzde 93'ünün Lübnan vatandaşı olduğu ifade edildi.

        İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da 110 bin 99 kişinin de yerinden edildiği aktarıldı.

        İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar yaşanıyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #lübnan
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