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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi St. Gallen - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        St. Gallen - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk oluyor. Bordo-mavililer, İsviçre temsilcisi karşısında rövanş maçı için avantajlı sonuç elde etmeyi hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 20:48 Güncelleme: 22.08.2024 - 20:49
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        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin St. Gallen takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.

        STAT: Kybunpark

        HAKEM: Miguel Nogueira (Portekiz)

        SAAT: 22:00

        YAYIN: ATV

        St. Gallen: Ati-Zigi, Faber, Ambrosius, Vallci, Okoroji, Görtler, Quintilla, Witzig, Toma, Geubbels, Akolo

        Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Visca, Enis Destan

        Sezona UEFA Avrupa Ligi'nde başlayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, ikinci eleme turunda Ruzomberok'u saf dışı bıraktıktan sonra eşleştiği Rapid Wien'e teslim oldu. Sahasında 1-0 yenildiği Avusturyalı rakibine; deplasmanda da 2-0'lık skorla boyun eğen bordo mavililer, Trendyol Süper Lig'de ise ilk hafta Net Global Sivasspor ile berabere kaldı. Trabzonspor, geride bıraktığımız haftayı bay geçerken, 3. haftada oynayacağı Bellona Kayserispor maçı da ertelendi.

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        Rakip St Gallen ise; Konferans Ligi yolculuğuna 3. eleme turundan başladı. Sırasıyla Kazakistan ekibi Tobol ve Polonya temsilcisi Slask'ı geçen St Gallen, İsviçre Ligi'nde de oynadığı 4 maçta 3 galibiyet - 1 beraberlik elde etti. St. Gallen'in teknik direktörlüğünü 40 yaşındaki Alman Enrico Maassen yapıyor.

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