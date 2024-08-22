St. Gallen - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin St. Gallen takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.

STAT: Kybunpark

HAKEM: Miguel Nogueira (Portekiz)

SAAT: 22:00

YAYIN: ATV

St. Gallen: Ati-Zigi, Faber, Ambrosius, Vallci, Okoroji, Görtler, Quintilla, Witzig, Toma, Geubbels, Akolo

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Visca, Enis Destan

Sezona UEFA Avrupa Ligi'nde başlayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, ikinci eleme turunda Ruzomberok'u saf dışı bıraktıktan sonra eşleştiği Rapid Wien'e teslim oldu. Sahasında 1-0 yenildiği Avusturyalı rakibine; deplasmanda da 2-0'lık skorla boyun eğen bordo mavililer, Trendyol Süper Lig'de ise ilk hafta Net Global Sivasspor ile berabere kaldı. Trabzonspor, geride bıraktığımız haftayı bay geçerken, 3. haftada oynayacağı Bellona Kayserispor maçı da ertelendi.

REKLAM Rakip St Gallen ise; Konferans Ligi yolculuğuna 3. eleme turundan başladı. Sırasıyla Kazakistan ekibi Tobol ve Polonya temsilcisi Slask'ı geçen St Gallen, İsviçre Ligi'nde de oynadığı 4 maçta 3 galibiyet - 1 beraberlik elde etti. St. Gallen'in teknik direktörlüğünü 40 yaşındaki Alman Enrico Maassen yapıyor.