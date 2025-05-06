Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. OPEC+ sekiz üyesi olan ülkelerin üretim artışı kararının ardından petrol fiyatları yüzde 3'ün üzerinde düştü. Bu düşüşün akabinde ise LPG’ye indirim geldi. Peki, motorin, benzin ve LPG (otogaz) fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 6 Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatları…