LPG'ye zam, benzin ve motorine indirim!

Akaryakıt fiyatlarına gelen indirim araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle bir anda yükselen petrol fiyatları ile dolar kuru nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarına geçtiğimiz hafta zam gelmişti. EPGİS tarafından paylaşılan duyuruya göre 26 Şubat tarihinden itibaren benzin fiyatlar 1,61 lira, motorin fiyatları ise 1,51 lira arttı. Yeni haftaya indirim beklentisiyle başlayan akaryakıt fiyatlarına gelen indirim EPGİS tarafından duyuruldu. İşte akaryakıt indirimi ve 28 Şubat güncel benzin, motorin fiyatları...

BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM!

EPGİS tarafından yapılan son açıklamaya göre akaryakıt fiyatlarına 28 Şubat gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde indirim uygulanacak. EPGİS akaryakıta indirim açıklaması şöyle:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

01/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

LPG Oto gazda 33 KRŞ/LT

Motorinde 96

Benzinde 23 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

MOTORİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Bu kapsamda, Ankara'da ortalama 17,10 liradan satılan motorinin litre fiyatı 16,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17,01 liradan 16,05 liraya, İzmir'de 17,10 liradan 16,14 liraya inecek.

LPG OTOGAZ LİTRE FİYATI NE KADAR OLDU?

LPG'nin litresi Ankara'da ortalama 9,84 liradan 10,17 liraya çıkacak. İstanbul'da 9,74 liradan 10,07 liraya, İzmir'de 9,68 liradan 10,01 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.