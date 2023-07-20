Louren Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Solmaz: "Deniz turizminin canlanması satışları patlattı"

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Denizlere havuzlara akın artarken, mayo ve bikini sektörü de patlama yaşıyor. Deniz turizminin canlanması, mayo, bikini ve şort satışlarını da artırdı. Bu sektördeki işletmelerin perakende ve çevrimiçi satışları pandemi öncesi seviyeleri aştı.

2019 yılından itibaren piyasaya dahil olan mayo üretici firması Louren basın mensuplarına şirket hakkında ve gelecek vizyonu ile ilgili piyasada pozisyonunu anlattı.

Louren Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Solmaz, "Sektörde hem kumaş ve kalıp kalitesi hem stil sahibi model ve renklere sahip yeterli bir mayo markası yok. Louren sektördeki boşluğu rafine bir zevk ve elegan bir stil ile tamamlamak üzere yola çıktı" dedi.

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Şirket, mevcut mağazalarının yanı sıra online kanallar ve 300'e yakın mağaza aracılığıyla ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

"YILLIK 150 BİN ÜRETİMİMİZ VAR"

Louren Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Solmaz, "Yıllık 150 bin adet üretimimiz var. Kadın ve erkek 'beach wear', kadın ve erkek iç giyim, ev ve uyku giyim, çocuk mayo, bikini, deniz şortu, çorap ürünleri ile plaj ve ev giyim modasının tercih edilen markasıyız. Plaj havlusu, kaftan-gömlek, çanta gibi tamamlayıcı ürünlerimizle de plaj modasına yön verir konumdayız" diyerek ürünleriyle ilgili bilgileri paylaştı.

Bu yıl 300 modeli piyasaya sürdürdüklerini belirten Solmaz, ürünlerinin ayırt edici özelliğinin kalıpları olduğunu vurguladı. Solmaz, kadın ve erkek 'beach wear', kadın ve erkek iç giyim, ev ve uyku giyim ürünlerine ciddi talep olduğunu aktararak, "Bu sene yapılan anlaşmalar ve gerçekleşen üretim hacmi ile yılsonu yurt içi ciro beklentimiz yaklaşık 50 milyon TL. Satışlarımızın yüzde 20'lik kısmını ihraç ediyoruz. ABD, İtalya, İngiltere, Rusya, Katar, Mısır, Romanya, Kazakistan ve Kıbrıs gibi birçok ülkeye sevkiyatımız devam ediyor. Bu yıl ise yeni pazar olarak Orta Doğu ülkelerine ihracat hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.