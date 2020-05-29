Louisville'de polisin öldürdüğü siyahi kadın için düzenlenen gösteride ateş açıldı

Louisville polisi, gösteri sırasında açılan ateşte 1'i ağır en az 7 kişinin yaralandığını, bazı kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.
Polis Sözcüsü Lamont Washington, Associated Press ajansına e-postayla yaptığı açıklamada, ateşin emniyet mensuplarınca açılmadığını, yaralananların sivil olduğunu söyledi.
Courier Journal gazetesi, Louisville'deki gösteriye yaklaşık 500 ila 600 kişinin katıldığını, 6 saatin ardından yağan yağmur nedeniyle dağıldıklarını yazdı.
Louisville Belediye Başkanı Greg Fischer, gece yarısından önce Twitter ve Facebook'tan yaptığı paylaşımlarda, Breonna Taylor'ın annesinin adalet için uğraşırken barışçıl davranılması arzusunu aktararak, göstericilere "sükunet" çağrısında bulundu.
Acil servis teknisyeni 26 yaşındaki Taylor, 13 Mart'ta Louisville narkotik birimi dedektifleri tarafından evinin ön kapısında 8 kez vurularak öldürülmüştü.
Taylor'ın evinde uyuşturucu madde bulunmamış ve ailesi mayıs başında polise dava açmıştı.
Georgia'da siyahi Ahmaud Arbery'nin şubat ayında koşu yaparken bir baba ile oğlu tarafından öldürülmesinin ortaya çıkmasıyla aynı zamanda olay, ulusal manşetlere taşınmıştı.
- George Floyd olayı
ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olayların 3. gününde göstericiler, polis merkezine girerek binayı ateşe vermişti.
ABD Başkanı Donald Trump, gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından kentin Belediye Başkanı'nı ve göstericileri uyarmıştı.
Trump, Twitter'da "Arkama yaslanıp Amerika'nın muhteşem şehri Minneapolis'e olanları izleyemem." paylaşımını yapmıştı.
Kentte, "lider eksikliği" olduğunu savunan Trump, "Ya çok zayıf radikal solcu Belediye Başkanı Jacob Frey elini çabuk tutup şehri kontrol altına alır ya da ben, Ulusal Muhafızları gönderip, işimi hallederim." ifadesini kullanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!