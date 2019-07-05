05 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
4 yaşındaki Musa Oktar bir yıldan beri lösemi tedavisi görüyordu. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre küçük çocuğun “yatağında dönme” gibi basit bir hareket sonrasında bacağında kırık gelişti. Yapılan alçı tedavisine rağmen kırığı düzelmedi ve ileri derecede deformiteye yol açarak yürümesini imkansız hale getirdi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Cemil Ertürk ve ekibi tarafından yapılan İlizarov ameliyatı, Musa’nın yürüme yolunda önemli bir adım atmasını sağladı.
YATAĞA BAĞIMLI HALE GELMİŞTİ
Doç. Dr. Cemil Ertürk, lösemi hastalarında kırık gelişmesinin nadir görülen bir sorun olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi; “Hastamızın sol bacağında basit bir travma sonucu oluşan ayrışmamış bir kırık vardı. Yapılan alçı tedavisine rağmen iyileşmedi ve hastayı deformite nedeniyle yatağa bağımlı hale getirdi. İlerlemiş deformiteyi açık ve agresif cerrahi ile düzeltmek çok zor olacağı için bacağındaki kısalık ve eğriliği orijinal Rus tekniği ‘İlizarov yöntemi’ ile düzelttik. Bu tedavi ile küçük hastamız Musa, artık rahatça ayağa kalkıp yürüyebilecek.”
LÖSEMİ HASTALARININ YAKINLARINA UYARI
Doç. Dr. Cemil Ertürk, konuyla ilgili bir de uyarıda bulunarak; “Lösemi hastalarının kemik iliklerinde lösemiye neden olan hücrelerin artması ve kemiklerinin zayıflaması sonucu kırıklar oluşabilir. Bu nedenle hasta yakınlarının bu konuda çok dikkatli olmaları gerekir” dedi.
İLİZAROV TEKNİĞİ NEDİR?
İlizarov ameliyatı, hastanın kemiklerine dışardan ince çelik teller gönderip bunu bir halkaya tutturarak kemiği dışarıdan sabitleme tekniğidir.
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