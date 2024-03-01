Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        72
        Fenerbahçe
        FB
        70
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        37
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        12
        Haberler Spor Basketbol NBA Los Angeles Lakers: 134 - Washington Wizards: 131 |MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Los Angeles Lakers: 134 - Washington Wizards: 131 |MAÇ SONUCU

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Los Angeles Lakers, sahasında ağırladığı Washington Wizards'ı uzatmalarda 134-131 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 10:36 Güncelleme: 01.03.2024 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lakers, Wizards'ı uzatmalarda geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Los Angeles Lakers, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Washington Wizards ile evinde karşılaştığı maçı uzatmalarda 134-131'lik skorla kazandı.

        NBA'e 8 maçla devam edildi. Kariyerinin 40 bininci sayısı için geriye sayan LeBron James'in 31 sayı, 4 ribaunt, 9 asistle oynadığı mücadelede Lakers, bu sezon 33. galibiyetini elde etti.

        Halihazırda listenin zirvesinde yer alan LeBron James'in NBA kariyerinde 39 bin 991 sayısı bulunuyor. James'i 38 bin 387 sayıyla Kerim Abdülcabbar, 36 bin 928 sayıyla Karl Malone izliyor.

        Anthony Davis'in 40 sayı, 15 ribauntla takımını sırtladığı Lakers'ta, D'Angelo Russell 22 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Austin Reeves 12 sayı, 6 ribauntla oynadı.

        Jordan Poole'ün 34 sayı attığı Wizards'ta, Deni Avdija 15 sayı, 15 ribaunt, Kyle Kuzma 20 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

        REKLAM

        HAKEME İTİRAZ EDEN ALPEREN ŞENGÜN, İHRAÇ EDİLDİ

        Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Phoenix Suns'a 110-105 mağlup oldu.

        Karşılaşmada 23 dakika süre alan ve 8 sayı, 3 ribaunt, 4 asistlik performans sergileyen Alperen Şengün, son çeyrekte yaptığı 6. faulün ardından hakeme itirazlarını sürdürünce oyundan ihraç edildi.

        Ev sahibi ekipte, Devin Booker 35 sayı, 7 ribaunt, Kevin Durant 24 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Jusuf Nurkic 16 sayı, 13 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

        Konuk takımda Jalen Green 34 sayı, 5 ribaunt, Fred VanVleet 21 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Cam Whitmore 14 sayı, 8 ribauntla salondan ayrıldı.

        San Antonio Spurs, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 3 sayı, 3 asistle oynadığı maçta ise Oklahoma City Thunder'ı 132-118 yendi.

        Sonuçlar

        Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 99-111

        REKLAM

        Orlando Magic-Utah Jazz: 115-107

        New York Knicks-Golden State Warriors: 99-110

        Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 124-97

        San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 132-118

        Phoenix Suns-Houston Rockets: 110-105

        Denver Nuggets-Miami Heat: 103-97

        Los Angeles Lakers-Washington Wizards: 134-131 (uzatmada)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dolandırıcılık şüphelisi, kardeşine benzemek için estetik yaptırmış!
        Dolandırıcılık şüphelisi, kardeşine benzemek için estetik yaptırmış!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Emekliye milli gelir zammı
        Emekliye milli gelir zammı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Prof. Dr. Görür'den, 1 hat ve 5 kente deprem uyarısı!
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Şampiyon, 20 yaşındaydı... Milli karateciyi kaybettik!
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        Bisikletin trafikteki yeri artık müfredatta
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Hastaneye kaldırıldı; "Yürümem yasaklandı"
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Girişim yatırımlarında 'tohum' dönemi
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        "Divan mı, Gümrük mü?"
        "Divan mı, Gümrük mü?"
        Galler Prensesi Kate'in sağlık durumu nasıl?
        Galler Prensesi Kate'in sağlık durumu nasıl?
        Biden ve Trump aynı gün sınırda
        Biden ve Trump aynı gün sınırda
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        Seçim sonrası borsa düşecek mi?
        ABD Senatosu'ndan F-16 kararı
        ABD Senatosu'ndan F-16 kararı
        Hogır Alay'ın mezarı cinayet şüphesi ile açıldı
        Hogır Alay'ın mezarı cinayet şüphesi ile açıldı
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        "Montella, Semih'i takip ediyor"
        İki grup arasında kavga! 6 kişi tutuklandı
        İki grup arasında kavga! 6 kişi tutuklandı
        8 aylık hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti
        8 aylık hamile kadın ve bebeği hayatını kaybetti
        Yaşlı çifti darbeden baba ve oğul tutuklandı
        Yaşlı çifti darbeden baba ve oğul tutuklandı
        Habertürk Anasayfa