Los Angeles Lakers: 134 - Washington Wizards: 131 |MAÇ SONUCU

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Los Angeles Lakers, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Washington Wizards ile evinde karşılaştığı maçı uzatmalarda 134-131'lik skorla kazandı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Kariyerinin 40 bininci sayısı için geriye sayan LeBron James'in 31 sayı, 4 ribaunt, 9 asistle oynadığı mücadelede Lakers, bu sezon 33. galibiyetini elde etti.

Halihazırda listenin zirvesinde yer alan LeBron James'in NBA kariyerinde 39 bin 991 sayısı bulunuyor. James'i 38 bin 387 sayıyla Kerim Abdülcabbar, 36 bin 928 sayıyla Karl Malone izliyor.

Anthony Davis'in 40 sayı, 15 ribauntla takımını sırtladığı Lakers'ta, D'Angelo Russell 22 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Austin Reeves 12 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Jordan Poole'ün 34 sayı attığı Wizards'ta, Deni Avdija 15 sayı, 15 ribaunt, Kyle Kuzma 20 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

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HAKEME İTİRAZ EDEN ALPEREN ŞENGÜN, İHRAÇ EDİLDİ Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Phoenix Suns'a 110-105 mağlup oldu. Karşılaşmada 23 dakika süre alan ve 8 sayı, 3 ribaunt, 4 asistlik performans sergileyen Alperen Şengün, son çeyrekte yaptığı 6. faulün ardından hakeme itirazlarını sürdürünce oyundan ihraç edildi. Ev sahibi ekipte, Devin Booker 35 sayı, 7 ribaunt, Kevin Durant 24 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Jusuf Nurkic 16 sayı, 13 ribauntla galibiyete katkıda bulundu. Konuk takımda Jalen Green 34 sayı, 5 ribaunt, Fred VanVleet 21 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Cam Whitmore 14 sayı, 8 ribauntla salondan ayrıldı. San Antonio Spurs, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 3 sayı, 3 asistle oynadığı maçta ise Oklahoma City Thunder'ı 132-118 yendi. Sonuçlar Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 99-111 REKLAM Orlando Magic-Utah Jazz: 115-107 New York Knicks-Golden State Warriors: 99-110 Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 124-97 San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 132-118 Phoenix Suns-Houston Rockets: 110-105 Denver Nuggets-Miami Heat: 103-97 Los Angeles Lakers-Washington Wizards: 134-131 (uzatmada)