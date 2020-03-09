NBA'e 11 maçla devam edildi. Cavaliers'ın Spurs'ü konuk ettiği mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Spurs, Rudy Gay'in bitime bir saniye kala attığı basketle maçı uzatmaya (118-118) taşısa da Cavaliers, sahadan 132-129 galip ayrıldı.

Cavaliers'ta Andre Drummond 28 sayı, 17 ribaunt, Collin Sexton 26 sayı, Larry Nance 19 sayı, 10 ribaunt ve Cedi Osman 19 sayı, 6 asist, 4 ribauntla oynadı.

Spurs cephesinde DeMar DeRozan 25 sayı, 8 ribaunt, Rudy Gay 19 sayı, 9 ribuaunt ve Dejounte Murray 17 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, 6 top çalmayla mücadele etti.

LOS ANGELES DERBİSİNİN GALİBİ LAKERS

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Los Angeles Lakers, en yakın takipçisi Los Angeles Clippers'ı deplasmanda 112-103 yenerek art arda 4. galibiyetini aldı.

Lakers'ı galibiyete, 30 sayı, 8 ribauntla oynayan Anthony Davis, 28 sayı, 9 asist, 7 ribaunt üreten LeBron James ve 24 sayı atan Avery Bradley taşıdı.

Clippers'ta Paul George'un 31 sayı, 6 ribaunt, Kawhi Leonard'ın 27 sayı ve Montrezl Harrell'ın 20 sayı, 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

BUCKS, BU SEZON İLK KEZ ÜST ÜSTE KAYBETTİ

Phoenix Suns, ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Milwaukee Bucks'ı 140-131 yendi. Bu sezon ilk defa peş peşe yenilen Bucks, toplamda 11 maçını kaybetti.

Suns'ta 36 sayı, 8 asist, 5 ribaunt üreten Devin Booker ve 25 sayı, 13 ribaunt, 13 asistle "triple double"a imza atan Ricky Rubio, galibiyetin mimarları oldular.

Yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'dan yoksun sahaya çıkan Bucks'ta Khris Middleton 39, Eric Bledsoe 28 sayı kaydetti. Ersan İlyasova ise 7 ribauntla maçı tamamladı.

SONUÇLAR

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 110-107

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 107-120

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 103-112

Boston Celtics-Oklahoma City Thunder: 104-105

Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: 140-131

Washington Wizards-Miami Heat: 89-100

Dallas Mavericks-Indiana Pacers: 109-112

Houston Rockets-Orlando Magic: 106-126

New York Knicks-Detroit Pistons: 96-84

Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs: 132-129 (uzatmada)

Sacramento Kings-Toronto Raptors: 113-118