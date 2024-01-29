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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Loret Sadiku, tekrar Kasımpaşa'da - Kasımpaşa Haberleri

        Loret Sadiku, tekrar Kasımpaşa'da

        Kasımpaşa, İsveç 1. Lig temsilcilerinden Hammarby forması giyen, aynı zamanda 6 sezon lacivert-beyazlı takımda oynayan Loret Sadiku'yu tekrar kadrosuna kattığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 14:57 Güncelleme: 29.01.2024 - 14:57
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          Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, ara transfer döneminde takıma katkı yapmaya devam ediyor.

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          Lacivert-beyazlılar, daha önce 2016-2017 sezonunda takıma katılan ve 6 sezon Kasımpaşa forması giyen 32 yaşındaki futbolcu Loret Sadiku’yu kadrosuna kattığını açıkladı.

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          İstanbul ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “2016-2021 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giyen Loret Sadiku, yeniden Kasımpaşamızda” ifadelerine yer verildi.

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          Sadiku, daha önce Süper Lig’de 2 sezon Mersin İdmanyurdu, 6 sezon Kasımpaşa’da olmak üzere toplamda 190 maçta forma giyerken, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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