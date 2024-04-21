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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam L’Oréal Türkiye Heybeliada'da 1 hektarlık ormanı koruma altına aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Heybeliada'da 1 hektarlık ormanı koruma altına aldı

        L'Oréal Türkiye,  "Gelecek için L'Oréal" Sürdürülebilirlik Programı kapsamında 2030'a kadar tamamlayacağı taahhütlerini daha kısa zamanda hayata geçirmeyi hedeflediğini bildirdi. Bunun yanında 22 Nisan Dünya Günü'nde Türk start-up Kozalak Yangın ile de iş birliği yapan L'Oréal Türkiye, İstanbul Heybeliada'daki 1 hektarlık orman alanını yangınlara karşı koruma altına aldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 17:31 Güncelleme: 21.04.2024 - 17:31
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        Heybeliada'da 1 hektarlık ormanı korumaya aldı
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        L’Oréal Türkiye, 22 Nisan Dünya Günü vesilesiyle sürdürülebilirlik hedeflerine ilişkin açıklamada bulundu.

        Firmadan yapılan yazılı açıklamada söz konusu hedeflerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerindeki 17 maddenin 16’sını kapsadığı ifade edildi.

        Açıklamada L’Oréal Türkiye'nin su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması ve su tüketiminin azaltılması için yatırım yaptığı belirtilerek "Bu hedef doğrultusunda İstanbul Üretim Tesisi’ni ‘suyu geri dönüştüren su dostu fabrika’ ya dönüştürerek, endüstriyel süreçlerde kullanılan suyun yüzde 100’ünü geri dönüştürüyor ve yılda 10 milyon litre su tasarrufu sağlanmasını sağlıyor" ifadelerine yer verildi.

        ‘Gelecek İçin L’Oréal’ sürdürülebilirlik taahhütleri kapsamında L’Oréal Türkiye; tüm tanzim teşhir malzemelerini ‘eko-dizayn’ ürettiğini bildirdi. Söz konusu eko-dizayn tasarımlar ile imalatı, kullanımı ve imha edilmesi gibi süreçlerden kaynaklanan olumsuz çevresel etkileri en aza indirmeyi amaçladığını aktardı.​ 2021 yılından itibaren e-ticaret ve B2B gönderimlerinde dolgu ve koruma malzemelerinin, koli ve güvenlik bantların tamamında plastik kullanmadığı bilgisini verdi.

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        HEYBELİADA'DA 1 HEKTARLIK ORMANI KORUMA ALTINA ALDI

        Öte yandan 22 Nisan Dünya Günü’nde Türk start-up Kozalak Yangın ile de iş birliği yapan L’Oréal Türkiye, İstanbul Heybeliada’daki 1 hektarlık orman alanını yangınlara karşı koruma altına aldığını açıkladı. Verilen bilgiye göre 10 bin ağaçtan oluşan orman alanının koruma altına alınması yılda 30 ton oksijen üretilmesine katkı sağlıyor ve 50 tonluk karbon emisyonunun da önüne geçiyor.

        200 MİLYON EURO'YU AŞAN FON

        Açıklamada sosyal ve çevresel sorunların iyileştirilmesi için 200 Milyon Euro'dan fazla fon ayıran L’Oréal Grup'un, bu fonun 50 Milyon Euro’luk kısmını ormanlar, denizler ve sulak alanlar da dahil olmak üzere kaybolan ve bozulmuş habitatların onarılması için ayırdığı ifade edildi.

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