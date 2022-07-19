Londra’da acil durum ilanı! Yangınlar sürüyor

Londra’daki yangınların kontrol altına alınması için mücadele sürüyor
Sıcak hava dalgası ile mücadele eden İngiltere, başkent Londra'da farklı noktalarda çıkan yangınların söndürülmesi için çalışmalara devam ediyor. Acil durum ilan eden kentin itfaiye teşkilatı, daha önce benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduklarını belirtti.
Hava sıcaklığının rekor seviyeye ulaştığı İngiltere’nin başkenti Londra’da 10 farklı noktada yangın çıkarken, şehrin itfaiye teşkilatı daha önce benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduğunu belirterek "acil durum" ilan etti.
Londra İtfaiye Teşkilatından (LFB ) yapılan açıklamada, şehrin 10 farklı noktasında aşırı sıcaklar nedeniyle çıkan yangınların kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesinin sürdüğü belirtildi.
Londra’da halihazırda şehrin güneyindeki Craydon’da, kuzeyindeki Hendon, Dagenham ve Upminster bölgelerinde geniş kırsal alanlarda çıkan yangınlara müdahalenin devam ettiği, yine şehrin kuzeyindeki Wennington ve Southgate’de ve güneyindeki Wembley'de çıkan yangınların ise konutlara sıçramaması için mücadele edildiği ifade edildi.
"HAVA SICAKLIĞININ 40 DERECEYE KADAR YÜKSELMESİ DOĞAL DEĞİL"
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Londra İtfaiye Teşkilatı Müdür Yardımcısı Patrick Goulbourne, Londra’da tüm zamanların en yüksek hava sıcaklığının kaydedildiğini vurgulayarak şehrin dört bir yanında devam eden yangınlara ilişkin "daha önce benzeri görülmemiş zorluklar" ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
Reading Üniversitesi Doğal Afetler Araştırmacısı Prof. Hannah Cloke, İngiltere’de hava sıcaklıklarının 40 santigrat dereceye kadar yükselmesinin doğal olmadığına işaret ederek Londra’nın altyapısının ve insanların yaşam şeklinin bu hava şartlarına uygun olmadığını vurguladı.
Oxford Üniversitesi İklim Ekonomisi Profesörü Sam Fankhauser, “Günümüzde hava sıcaklarında rekor seviyelerin görülmesi, küresel karbon emisyonlarını azaltma ve iklimimizi istikrara kavuşturma konusundaki acil ihtiyacın açık bir hatırlatıcısıdır." değerlendirmesinde bulundu.
AMBULANS TELEFON HATTINA SAATTE 400 ARAMA GELİYOR
İngiliz sağlık hizmetlerinden yapılan açıklamada da ambulans telefon hattına saatte yaklaşık 400 aramanın geldiği aktarılarak, halktan gün içerisinde sıvı tüketimine özen göstermeleri talep edildi.
İngiliz tren yollarından (Network Rail) yapılan açıklamada, başkent Londra’daki Euston semtinden yapılacak tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.
Londra’daki Luton Havalimanında bir pist aşırı sıcak hava nedeniyle kapatılırken, şehrin merkezindeki bazı bölgelerde tren raylarının büküldüğü, bazı seferlerin yapılamadığı kaydedildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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