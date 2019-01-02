02 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni yıl kutlamalarının en coşkulu merkezlerinden biri de İngiltere'nin başkenti Londra'ydı. Binlerce Londralı sokakları doldururken, kutlamaların merkezi Thames Nehri çevresiydi.
Kutlamalara damga vuran ise yine Brexit tartışmaları oldu. Brexit karşıtlığıyla bilinen Londra Belediye Başkanı Sadık Han tarafından organize edilen gösterilerde, kentin simgelerinden London Eye isimli dönmedolaptan havai fişekler atıldı. Havai fişekler ve dönmedolabın, Avrupa Birliği bayrağını anımsatması ise tartışma yarattı.
Avrupa Birliği'nin bayrak renkleri olan sarı-mavinin London Eye üzerinde gece yarısı görülmesi, Londra Belediyesi'nin Brexit karşıtı mesajı olarak yorumlandı.
Gece yarısından sonra ise, "Londra Açıktır" sloganı İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Rumence ve İspanyolca dillerinde yansıtıldı. Slogan daha önce Sadık Han tarafından da sıklıkla kullanılmıştı. Kutlamalarda ayrıca birçok Avrupalı sanatçı da sahne aldı.
İkinci bir referandum talebini sıklıkla dile getiren Sadık Han, gecede yaptığı konuşmada, "Bana göre, dünyanın en harika şehirlerinden biriyiz. Dünyanın en harika şehirlerinden biri olmamızın nedenlerinden biri de Avrupalıların yaptığı katkıdır. Çeşitlilik bir güçtür ve bu gecenin çeşitliliği kutlamakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Parlamento üyelerinin, hükümet üyelerinin bu geceki havai fişekleri gördüğünü, müziği dinlediklerini ve Mart'tan sonraki dönemde nasıl bir ülkede yaşamak istediklerine dair hareket edeceklerini umuyorum." ifadelerini kullandı.
Havai fişek gösterisiyle ilgili de konuşan Han, bunun dünyaya Londra'nın "açık fikirli, dışa dönük ve çoğulcu" kalacağını göstermeyle ilgisi olduğunu söyledi.
Sadık Han'ın sözlerine ve yılbaşı kutlamalarında Avrupa Birliği bayrağının kullanılmasına tepkiler de gecikmedi. The Sun'a konuşan Muhafazakar milletvekili Andrew Bridgen, gösteriyi 'demokrasiye ihanet' olarak nitelerken, "Bu ulusalararası bir halk etkinliğini politize etmenin düşük bir yolu" ifadelerini kullandı.
Eski Muhafazakar vekillerden Roger Helmer ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Birleşik Krallık, Brüksel'le kritik pazarlıklara kitlenmişken, Sadık Han London Eye'da diğer tarafın bayrağını sergilemeyi tercih ediyor. Falkland savaşında da Arjantin bayrağı göstermeyi mi tercih ederdi?" ifadeleriyle Han'ı eleştirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!