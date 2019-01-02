Yeni yıl kutlamalarının en coşkulu merkezlerinden biri de İngiltere'nin başkenti Londra'ydı. Binlerce Londralı sokakları doldururken, kutlamaların merkezi Thames Nehri çevresiydi.

Kutlamalara damga vuran ise yine Brexit tartışmaları oldu. Brexit karşıtlığıyla bilinen Londra Belediye Başkanı Sadık Han tarafından organize edilen gösterilerde, kentin simgelerinden London Eye isimli dönmedolaptan havai fişekler atıldı. Havai fişekler ve dönmedolabın, Avrupa Birliği bayrağını anımsatması ise tartışma yarattı.

Avrupa Birliği'nin bayrak renkleri olan sarı-mavinin London Eye üzerinde gece yarısı görülmesi, Londra Belediyesi'nin Brexit karşıtı mesajı olarak yorumlandı.

Gece yarısından sonra ise, "Londra Açıktır" sloganı İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Lehçe, Rumence ve İspanyolca dillerinde yansıtıldı. Slogan daha önce Sadık Han tarafından da sıklıkla kullanılmıştı. Kutlamalarda ayrıca birçok Avrupalı sanatçı da sahne aldı.

İkinci bir referandum talebini sıklıkla dile getiren Sadık Han, gecede yaptığı konuşmada, "Bana göre, dünyanın en harika şehirlerinden biriyiz. Dünyanın en harika şehirlerinden biri olmamızın nedenlerinden biri de Avrupalıların yaptığı katkıdır. Çeşitlilik bir güçtür ve bu gecenin çeşitliliği kutlamakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Parlamento üyelerinin, hükümet üyelerinin bu geceki havai fişekleri gördüğünü, müziği dinlediklerini ve Mart'tan sonraki dönemde nasıl bir ülkede yaşamak istediklerine dair hareket edeceklerini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Havai fişek gösterisiyle ilgili de konuşan Han, bunun dünyaya Londra'nın "açık fikirli, dışa dönük ve çoğulcu" kalacağını göstermeyle ilgisi olduğunu söyledi.

Sadık Han'ın sözlerine ve yılbaşı kutlamalarında Avrupa Birliği bayrağının kullanılmasına tepkiler de gecikmedi. The Sun'a konuşan Muhafazakar milletvekili Andrew Bridgen, gösteriyi 'demokrasiye ihanet' olarak nitelerken, "Bu ulusalararası bir halk etkinliğini politize etmenin düşük bir yolu" ifadelerini kullandı.

Eski Muhafazakar vekillerden Roger Helmer ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Birleşik Krallık, Brüksel'le kritik pazarlıklara kitlenmişken, Sadık Han London Eye'da diğer tarafın bayrağını sergilemeyi tercih ediyor. Falkland savaşında da Arjantin bayrağı göstermeyi mi tercih ederdi?" ifadeleriyle Han'ı eleştirdi.