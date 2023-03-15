Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin

Londra'da yardım konseri

Türkiye'de ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından 15 Nisan'da Londra'da depremzedeler için bir yardım konseri düzenlenecek. Türk ve yabancı birçok sanatçının sahneye çıkacağı Royal Albert Hall’daki konserin sunuculuğunu ise Jumoké Fashola ve Halit Ergenç üstlenecek

Giriş: 15.03.2023 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
Londra'da yardım konseri
Londra'da yardım konseri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

WAR Child ve Turkey Mozaik Vakfı, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Londra’da bir yardım konseri düzenliyor.

15 Nisan’da Royal Albert Hall’da depremzedeler yararına düzenlenecek konserde Türk ve yabancı birçok sanatçı sahnede olacak. Jumoké Fashola ve Halit Ergenç’in sunuculuğunu yapacağı yardım etkinliğinde Anna Calvi, Dermot Kennedy, Hozier, James Bay, Marcus Mumford ve Nilüfer Yanya performans sergileyecek. Türkiye ve Suriye’den müzisyenlerden oluşan yeni müzik oluşumu Solidarity Ensemble da gecede sahneye çıkacak.

Solidarity Ensemble’a Didem Aslan, Djanan Turan, Erdal Yapıcı, Levent Canen, Maya Youssef, Serkan Çakmak, Suat Karakuş, Suna Alan ve Tahir Palalı eşlik edecek.

Etkinliğe İngiliz oyuncular Olivia Colman, Gubu Mbatha-Raw ve komedyen Omid Djalili de katılacak. Geceden elde edilen gelir depremzedeler için kullanılacak.

Gecede performans sergileyecek sanatçılar arasında olan Nilüfer Yanya, sosyal medyasında konserin duyurusunu şu sözlerle yaptı: Hey buna gel! Diğer sanatçılar arasında kısa bir akustik set sergileyecek. Konserin ön satış biletleri, çarşamba günü çıkıyor, hikâyelerimde paylaşacağım.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Deprem bölgesinde komiser yardımcısı ziynet eşyası ile yakalandı!
Deprem bölgesinde komiser yardımcısı ziynet eşyası ile yakalandı!
Sigorta yaptırmadık tüm yükü üstlendik
Sigorta yaptırmadık tüm yükü üstlendik
"Binamızda 120 kişi yaşıyordu, sadece 6 kişi kurtuldu"
İngiltere'den mühendisler deprem bölgesine gitti
İngiltere'den mühendisler deprem bölgesine gitti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.